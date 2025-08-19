https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/suca-suruklenen-cocuklarla-ilgili-yedi-maddelik-duzenleme-1098691010.html
Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yedi maddelik düzenleme
Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yedi maddelik düzenleme
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, suça sürüklenen çocuklarla ilgili yasal düzenleme yapılacağını açıkladı. Tunç, "18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son dönemde artan şiddet olaylarına çocuk faillerin karıştığını belirterek, “18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları, üzerinde titizlikle durmamız gereken bir konu haline gelmiştir” dedi. Tunç, çocukların suça sürüklenmesini önlemek ve toplum huzurunu korumak amacıyla Türk Ceza Kanunu ve bazı yasalarda değişiklik yapılacağını açıkladı.Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yedi maddelik düzenleme planını şöyle aktardı:Okan Aslan, ülkede çocukların ve kadınların öldürülmeye devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, suça sürüklenen çocuklarla ilgili yasal düzenleme yapılacağını açıkladı. Tunç, "18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları, üzerinde titizlikle durmamız gereken bir konu haline gelmiştir" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son dönemde artan şiddet olaylarına çocuk faillerin karıştığını belirterek, “18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları, üzerinde titizlikle durmamız gereken bir konu haline gelmiştir” dedi. Tunç, çocukların suça sürüklenmesini önlemek ve toplum huzurunu korumak amacıyla Türk Ceza Kanunu ve bazı yasalarda değişiklik yapılacağını açıkladı.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yedi maddelik düzenleme planını şöyle aktardı:
15-18 yaş grubuna yönelik Türk Ceza Kanunu’nun 31. maddesindeki ceza indirim oranları yeniden değerlendirilecek. Çocuklara veya bakıma muhtaç bireylere yönelik sistematik kötü muamelelerin cezaları artırılacak. Aile yükümlülüklerine ilişkin ihlallerin yaptırımları güçlendirilecek. Çocuk davalarında sosyal inceleme raporları zorunlu hale getirilecek. Çocuk hükümlerinin cezaları, çocuk kapalı cezaevlerinde infaz edilecek ve eğitim merkezlerine yönlendirilebilecek. Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin etkin uygulanması için kurumlar arası koordinasyon artırılacak, ihmali ya da gecikmeli davranan kamu görevlilerine yaptırım uygulanacak. Çocuk yararına alınan tedbir kararlarına aykırı davranan ebeveyn, sorumlu kişiler veya velilere etkin yaptırımlar getirilecek.
Okan Aslan, ülkede çocukların ve kadınların öldürülmeye devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:
Raporlardan da görüyoruz, öldürülen kadınların kimler tarafından ve nasıl öldürüldükleri ortada. Hatta birçoğu daha önce koruma talebinde bulunmuş, şikâyet etmiş, uzaklaştırma istemiş. Buna rağmen kadın cinayetleri sürüyor. Asıl amaç bu olayların önüne geçmek ve bir an önce son bulmasını sağlamak.