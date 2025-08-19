Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yedi maddelik düzenleme

Raporlardan da görüyoruz, öldürülen kadınların kimler tarafından ve nasıl öldürüldükleri ortada. Hatta birçoğu daha önce koruma talebinde bulunmuş, şikâyet etmiş, uzaklaştırma istemiş. Buna rağmen kadın cinayetleri sürüyor. Asıl amaç bu olayların önüne geçmek ve bir an önce son bulmasını sağlamak.