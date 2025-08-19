https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/saglikli-yasamanin-sirri-olarak-biliniyor-beden-saatinizi-dogru-kullanmayi-ogrenmek-icin-sirkadiyen-1098688478.html
Sağlıklı yaşamanın sırrı olarak biliniyor: Beden saatinizi doğru kullanmayı öğrenmek için Sirkadiyen ritminizi dinleyin
Her insanın içinde gizli bir saat var ve bu saat doğru çalıştığında daha uzun, enerjik ve sağlıklı bir yaşam mümkün. Artık bu iç saati ölçmek ve günlük...
13:19 19.08.2025 (güncellendi: 13:20 19.08.2025)
Kol saatine veya telefona bakarak zamanı öğreniyoruz ama asıl önemli olan içimizdeki zaman. Bilim insanlarına göre her hücremizin içinde bir saat var ve bu saat ruh halimizi, uyku düzenimizi, ne kadar iyi spor yaptığımızı ve hatta ilaçların bizde nasıl etki ettiğini belirliyor. Uzmanlar bu saatin adını sirkadiyen ritim koymuş. Yani bedenimizin biyolojik saati. Bu ritim bozulduğunda ise obeziteden diyabete, uykusuzluktan kansere kadar birçok hastalık riski artıyor.
Artık bilim insanları bu iç zamanı ölçebilen testler geliştirdi. Saç kökünden, kan ya da tükürük örneğinden iç saatiniz hesaplanabiliyor. Almanya’da satılan bir test, saç köklerinizden sizin erken kalkan bir sabahçı mı yoksa gece kuşu mu olduğunuzu bile söylüyor. Test sonucuna göre, kimin ne zaman uyuması, ne zaman yemek yemesi ve spor yapması gerektiği kişiye özel önerilerle sunuluyor.
İlaçların bile etkisi değişiyor
Bilim insanları, 'İlaçların vücuttaki etkisi günün saatine göre değişiyor' diyor. Hatta kanser tedavilerinde sabah verilen ilaçların, akşam verilenlere göre daha az yan etki yaptığı gözlemlendi. Paris-Saclay Üniversitesi’nden Prof. Francis Lévi : 'Aynı ilaç, sabah verildiğinde hastaların yaşam süresini neredeyse iki kat uzatabiliyor.' diyor.
Vardiyalı çalışanlar ve sık seyahat edenler için umut
Geceleri çalışanlar ya da sık sık farklı ülkelere seyahat edenler en çok risk altındaki gruplar. Çünkü iç saatleri sürekli bozuluyor. Yeni testlerle bu kişilerin beden saatine uygun ışık, beslenme ve uyku düzeni sağlanarak sağlık riskleri azaltılabilir. Utah Üniversitesi’nden Christopher Depner: 'Sirkadiyen bozulma, modern toplumdaki pek çok sağlık sorunuyla güçlü bir şekilde bağlantılı. Beden saatini doğru ölçebilirsek, bu zararları büyük ölçüde azaltabiliriz' dedi.