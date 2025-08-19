Türkiye
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Çatışmalar,Sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler,gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar.Hepsi Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19.00’da Radyo Sputnik’te.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/gazeteci-erkan-kaymazin-kudus-ziyaretinden-notlar-1098690894.html
Gazeteci Erkan Kaymaz'ın Kudüs ziyaretinden notlar
Gazeteci Erkan Kaymaz'ın Kudüs ziyaretinden notlar
Gazeteci Erkan Kaymaz, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu. Kaymaz, Kudüs ziyareti ardından gözlemlerini canlı yayında aktardı.
Gazeteci Erkan Kaymaz, Kudüs’e gitti. Bölgedeki son durumu anlatan Kaymaz, İsrail’in işgal hazırlıkları yaptığını söyledi. Mescid-i Aksa ziyaretlerini ve bölgedeki kapılara giriş çıkışlardaki problemleri anlatan Gazeteci Erkan Kaymaz, şunları söyledi:
12:53 19.08.2025
Gazeteci Erkan Kaymaz, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu. Kaymaz, Kudüs ziyareti ardından gözlemlerini canlı yayında aktardı.
Gazeteci Erkan Kaymaz, Kudüs’e gitti. Bölgedeki son durumu anlatan Kaymaz, İsrail’in işgal hazırlıkları yaptığını söyledi. Mescid-i Aksa ziyaretlerini ve bölgedeki kapılara giriş çıkışlardaki problemleri anlatan Gazeteci Erkan Kaymaz, şunları söyledi:
Türkiye gibi birçok ülkenin İsrail Havalimanı’na gidişleri yasak. Türkiye’den Kudüs’e gidenler Ürdün üzerinden gidiyor. Biraz da maliyetli oluyor. Ürdün’den otobüsle Kudüs’e geçiliyor. Yolu uzatıyor. İsrail tarafından kontrol edilen Kral Hüseyin sınır kapısı var. Oradan içeriye giriş yapılıyor. 7 Ekim öncesi ve sonrası olarak ikiye ayrıldı. Hayfa’ya kimseyi almıyorlar. Oradaki zararı ve hezimeti düşen füzeleri göstermek istemiyorlar. 7 Ekim öncesinde 2019’da gittiğimizde bizi çok güzel karşılamışlardı, ilişkilerimiz iyilerdi, Türk bayrağı bile gösteren olmuştu. Alkışlarla bizi içeri alıyorlardı. Bu kez tam tersi oldu. Mescid-i Aksa’ya gidemediğimzi günler oldu. Özellikle Türk olduğumuzu fark ettiklerinde kimliğine bakıyorlar, bizden korkuyorlar. Göz göze gelmekten kaçınıyorlar. Müthiş bir tahrik var. Kudüs ve civarındaki çok sayıdaki cami ve mescidin açık olması söylenmiş ve Mescid-i Aksa’ya yönlendirmişler. 3-4 gündür kapıdan giriyoruz, pasaportumuza bakıyor, Türk olduğumuzu görünce ‘geri’ diyor. Biz buraya girdik Mescid-i Aksa’ya nasıl giremiyoruz dediğimde direkt silahını hareket ettirerek dipçiğini gösteriyorlar. Rahat hareket edemedim. Filistinlilerin bir çakı bile taşıması yasak. Evime çatal bıçak takımı alan insanların düğünü olan insanların elinden bu eşyaları alıyorlar. Kapılarda bizim arkadaşlara ‘İsrail’i seviyor musun?’ diye sordular. Sen görevini yap. Türk ordusuyla onları, cesareti hiçbir şekilde karşılaştıramayız. Gece yarısı dönerken sokakta 13 yaşındaki çocuğu tutmuş 5 İsrail askeri silahlarını çocuğa doğrultmuş bir şeyler soruyorlar. Çocuk da göğsünü gere gere cevap veriyor. Belki ben aynısını yapamazdım ama Filistinli çocuklarda bu cesaret var. 7 Ekim’den daha farklı şeyler olabilir.
