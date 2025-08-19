CHP'li Akay, kamu bankasındaki büyük yolsuzluğu ilk kez anlattı
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili Cevdet Akay, kamu bankasında yüksek getirili fon iddiasını canlı yayında anlatırken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti’ye geçeceği iddialarına yanıt verdi. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ise kentteki su sıkıntısını anlattı.
‘Müdür Alpaslan Çakar, kardeşleri vasat bir durumda züccaciyelik yapıyorken, genel müdürlüğe geldikten sonra birden bire mal varlıklarında muazzam artışlar olduğunu ve şirketler kurduklarını görüyoruz’ diyen Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili Cevdet Akay şunları söyledi:
‘Ziraat Bankası ile ilgili, Deniz Bank’taki Seçil Erzan olayı gibi bir vakanın yıllardır devam ettiği iddiasında bulundum. Çünkü bu konuyla ilgili bilgi ve belgeler var. Bu şahıs, Ziraat Bankası genel müdürünün ve yönetim kurulu başkanının özel kalemliği müdürlüğünü yapan kişi. Banka çalışanlarından, asistanlardan, şoförlerden, akrabalarından, hizmetlilerden ‘yönetim kurulu üyelerinin özelliklerinden yararalanarak yüksek getiri sağlayacak fonların değerlendirilebileceğini, ev ve araba alabileceklerini’ ifade ederek bu olaya giriyor ve çok ciddi tutarda banka çalışanlarından paralar toplanıyor. 100 milyonlarla ifade edilebilir. Sonra bu kişi tutuklandıktan sonra, normal şartlarda kimsenin haberi olmuyor bu iddia ile ilgili, devam eden bir süreç. Gayri resmi bir fon oluşturulması ve yüksek fon getiri iddia ediliyor. Genel Müdür Alpaslan Çakar, kardeşleri vasat bir durumda züccaciyelik yapıyorken, genel müdürlüğe geldikten sonra birden bire mal varlıklarında muazzam artışlar olduğunu ve şirketler kurduklarını görüyoruz. Büyük krediler kullanıyor 40 milyon ve 100 milyona düşük faizli krediler kullanıyor. Genel müdürlük isminizi kullanarak kardeşinizi zengin ediyorsunuz, yetimin hakkını yiyor haksız kazanç sağlıyorsunuz. Bende belgeler var ben önce cevaplarını bekliyorum. Üç yıldır devam ediyor dediğimiz konu, benim özel mesajlarıma bilgi geliyor. Bu özel kalem müdürünün çok yakın akrabasından da 2016 yılından beri toplanan paralar var. Banka çalışanlarından da mahkemeye söyleyenler var. Deniz Bank olayından daha yüksek rakamlar. 100 milyonu aşan rakamlar. Ziraat Bankası’nı babalarının çiftliği gibi kullanmışlar. Boğaziçi Üniversitesi’nden Akademisyenleri kandırmışlar. GES projesine sokmuşlar, 350 milyon kredi vermişler, yöneticiler de arsa alımıyla ilgili paralar göndermişler, kurul bunu ispatlamış, kredi sorunlu hale gelmiş akademisyen zor duruma bırakılmış, kredi yapılandırılmış. Bu kişiler görevden alınması gerekirken Bursa Bölge Başkanlığı’ndan Şişli’ye müdür yapılmış.
‘Biz bu oyları başka bir adrese götüremeyiz’
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti’ye geçeceği iddialarına yanıt verdi. Aras şöyle konuştu:
Ben ne kadar açıklama yaparsam yapayım sürekli farklı kanallar üzerinden şişirmeye çalışıyorlar. Böyle bir şey kesinlikle yok. Biz siyasetin ilkeli tarafındayız. Ben Atatürk ilkelerine bağlı, cumhuriyetçi aydın bir ailenin çocuğuyum. Biz bu ülke uğrunda son damlasına kadar akmasına and içtik. Siyaset bu şekilde olamaz. Vatandaşın bize verdiği oyların kendi şahsi marifetimiz değildir. Biz bir partinin mensubu olarak seçimlere katılıyoruz. Tüm partimize gönül veren herkes bize oy verdi. Biz bu oyları başka bir adrese götüremeyiz. Ne akıl ne vicdan bunu kabul eder. Hiçbir şekilde böyle bir şey yok. Yolu şaşırmamak lazım, yolu kaybetmemek lazım. Demokrasi ve barış yolumuz var. Biz bunun için çalışıyoruz bundan başka gündemimiz yok. Bizim üstümüze atılmaya çalışılan her türlü iftiraya karşı açıklama yapıyorum. Belgesiyle bilgisiyle... Hiçbir korkum yok, ölümden de korkmam... Korkunun ecele de faydası yok...
‘Bir gram suyumuz kalmadı’
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ise kentteki su sıkıntısını anlattı. Yalım, şunları söyledi:
Geçmişte de kuraklığa bağlı su sıkıntıları çekildi ama bu yılki kadar çekilmedi. Şu an Uşak’ta bizim ana su kaynağımız Küçükler Barajı. Murat Dağı’nın eteğinde bulunan baraj toplam 12 milyon metreküp kapasitesiyle su ihtiyacımızı karşılıyordu. Ancak kış ayında kar ve yağmur yağmaması sebebiyle bir gram suyumuz kalmadı. Suyu depolardan veriyoruz. Altın madeninin beyanını kabul etmek lazım ancak Uşak alanımıza 50 km uzaklıktalar. Yer altında bulunan suya etkendir. Ama 50 km mesafedeki onların tüketteği su ne kadar etkiler uzmanlar yanıt vermeli. Bizim alanımızda olsa yüzde yüz onların etkisi var derim. Çünkü çok yakın değil. Bizim Uşak’ın şu andaki susuzluk çekme sebebi altın madeni Esme tarafından değil, Murat Dağı’nın eteğinde bulunan Kütükler Barajı’ndan. İki mesafe 100 km. Susuz kalmamızın nedeni yağmurun yeterli yağmaması. Altın madeni ise yeraltı sularını çekiyor.