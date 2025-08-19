CHP'li Akay, kamu bankasındaki büyük yolsuzluğu ilk kez anlattı

‘Ziraat Bankası ile ilgili, Deniz Bank’taki Seçil Erzan olayı gibi bir vakanın yıllardır devam ettiği iddiasında bulundum. Çünkü bu konuyla ilgili bilgi ve belgeler var. Bu şahıs, Ziraat Bankası genel müdürünün ve yönetim kurulu başkanının özel kalemliği müdürlüğünü yapan kişi. Banka çalışanlarından, asistanlardan, şoförlerden, akrabalarından, hizmetlilerden ‘yönetim kurulu üyelerinin özelliklerinden yararalanarak yüksek getiri sağlayacak fonların değerlendirilebileceğini, ev ve araba alabileceklerini’ ifade ederek bu olaya giriyor ve çok ciddi tutarda banka çalışanlarından paralar toplanıyor. 100 milyonlarla ifade edilebilir. Sonra bu kişi tutuklandıktan sonra, normal şartlarda kimsenin haberi olmuyor bu iddia ile ilgili, devam eden bir süreç. Gayri resmi bir fon oluşturulması ve yüksek fon getiri iddia ediliyor. Genel Müdür Alpaslan Çakar, kardeşleri vasat bir durumda züccaciyelik yapıyorken, genel müdürlüğe geldikten sonra birden bire mal varlıklarında muazzam artışlar olduğunu ve şirketler kurduklarını görüyoruz. Büyük krediler kullanıyor 40 milyon ve 100 milyona düşük faizli krediler kullanıyor. Genel müdürlük isminizi kullanarak kardeşinizi zengin ediyorsunuz, yetimin hakkını yiyor haksız kazanç sağlıyorsunuz. Bende belgeler var ben önce cevaplarını bekliyorum. Üç yıldır devam ediyor dediğimiz konu, benim özel mesajlarıma bilgi geliyor. Bu özel kalem müdürünün çok yakın akrabasından da 2016 yılından beri toplanan paralar var. Banka çalışanlarından da mahkemeye söyleyenler var. Deniz Bank olayından daha yüksek rakamlar. 100 milyonu aşan rakamlar. Ziraat Bankası’nı babalarının çiftliği gibi kullanmışlar. Boğaziçi Üniversitesi’nden Akademisyenleri kandırmışlar. GES projesine sokmuşlar, 350 milyon kredi vermişler, yöneticiler de arsa alımıyla ilgili paralar göndermişler, kurul bunu ispatlamış, kredi sorunlu hale gelmiş akademisyen zor duruma bırakılmış, kredi yapılandırılmış. Bu kişiler görevden alınması gerekirken Bursa Bölge Başkanlığı’ndan Şişli’ye müdür yapılmış.