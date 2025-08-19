CHP neden iktidar olamıyor?

Dini açılım politikalarının da partide ciddi ayrışmalara yol açtı. CHP’nin mevcut durumda AK Parti’nin 10 puan önünde. Sorun seçmenden oy almakta değil, o oyları iktidara taşıyacak vizyon ve yönetim anlayışında. Sorun CHP’nin halktan destek bulmasında değil, o desteği iktidara dönüştürmesinde. İktidar bir beceri işidir, yönetim işidir. O yönetim becerisini sergileyemediğiniz sürece oy oranınız artsa da iktidar olamazsınız. CHP’nin bugünkü kadrolarının ve yönetim anlayışının da sorgulanması gerekiyor. Parti geçmişteki alışkanlıklarıyla devam ediyor. Değişim talebine yanıt vermiyor ve bu nedenle toplumsal güveni tam anlamıyla inşa edemedi. Birinci parti olmak önemlidir, ama asıl mesele topluma güven veren, vizyon ortaya koyan, geleceğe dair somut bir yol haritası sunan bir kadro ile iktidara yürüyebilmektir