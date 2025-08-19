https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/chp-neden-iktidar-olamiyor-1098683270.html
CHP neden iktidar olamıyor?
CHP neden iktidar olamıyor?
Cumhuriyet Halk Partisi bugün neden iktidar olamıyor? Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında CHP'nin günümüzde neden iktidar olamadığını anlattı.
Ali Çağatay, CHP’nin son yıllarda yükselen oy oranlarına rağmen iktidara gelememesini değerlendirdi. CHP’nin yalnızca “birinci parti” olmasının iktidar için yeterli olmadığını vurgulayan Çağatay, şunları söyledi:'CHP, geçmişteki alışkanlıklarıyla devam ediyor'CHP’nin tarih boyunca farklı kırılmalar yaşadığına dikkat çeken Çağatay, partinin iç çatışmalar ve farklı grupların baskısı nedeniyle birçok fırsatı değerlendiremediğini belirtti:
Cumhuriyet Halk Partisi bugün neden iktidar olamıyor? Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında CHP’nin günümüzde neden iktidar olamadığını anlattı.
Ali Çağatay, CHP’nin son yıllarda yükselen oy oranlarına rağmen iktidara gelememesini değerlendirdi.
CHP’nin yalnızca “birinci parti” olmasının iktidar için yeterli olmadığını vurgulayan Çağatay, şunları söyledi:
Bir şeye sahip olmak, onu yönetmek anlamına gelmiyor. İyi bir arabanız olabilir ama ehliyetiniz yoksa onu kullanamazsınız. CHP’nin iktidar olma ehliyeti henüz oluşmadı. Ecevit’in 1970’li yıllarda partiyi yüzde 41 oy oranına taşıdı. Ecevit’in çıkışı sadece oy oranıyla değil, siyasi duruşuyla da etkiliydi. 1971 muhtırasına karşı çıkarak, ‘faşizan bir belge’ dedi ve İsmet İnönü’ye meydan okudu. Bu duruş toplumda karşılık buldu. Bugün CHP’de aynı kararlılığı ve liderlik vasfını göremiyoruz.
'CHP, geçmişteki alışkanlıklarıyla devam ediyor'
CHP’nin tarih boyunca farklı kırılmalar yaşadığına dikkat çeken Çağatay, partinin iç çatışmalar ve farklı grupların baskısı nedeniyle birçok fırsatı değerlendiremediğini belirtti:
Dini açılım politikalarının da partide ciddi ayrışmalara yol açtı. CHP’nin mevcut durumda AK Parti’nin 10 puan önünde. Sorun seçmenden oy almakta değil, o oyları iktidara taşıyacak vizyon ve yönetim anlayışında. Sorun CHP’nin halktan destek bulmasında değil, o desteği iktidara dönüştürmesinde. İktidar bir beceri işidir, yönetim işidir. O yönetim becerisini sergileyemediğiniz sürece oy oranınız artsa da iktidar olamazsınız. CHP’nin bugünkü kadrolarının ve yönetim anlayışının da sorgulanması gerekiyor. Parti geçmişteki alışkanlıklarıyla devam ediyor. Değişim talebine yanıt vermiyor ve bu nedenle toplumsal güveni tam anlamıyla inşa edemedi. Birinci parti olmak önemlidir, ama asıl mesele topluma güven veren, vizyon ortaya koyan, geleceğe dair somut bir yol haritası sunan bir kadro ile iktidara yürüyebilmektir