Balıkesir'de depremlerin sonu gelmiyor: Bu kez 3.9 ile sallandı

Gece boyunca 3'ün üzerinde 3 deprem yaşayan Sındırgı'da 13.44'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 19.08.2025, Sputnik Türkiye

Balıkesir 10 Ağustos'taki 6.1'lik depremin ardından artçılarla mücadele ediyor.Özellikle dün Sındırgı ilçesinde gece boyu sarsıntılar yaşandı. Kentte 04.58'de 3.7, 01.47'de 3.5 ve 01.18'de 3.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi.Balıkesir yine sallandıSon olarak saatler 13.44'ü gösterdiğinde kent bir kez daha sallandı. AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.Balıkesir'de son depremlerBalıkesir'de 19 Ağustos'ta meydana gelen depremler şöyle:

