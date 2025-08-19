https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/balikesirde-depremlerin-sonu-gelmiyor-bu-kez-39-ile-sallandi-1098692934.html
Balıkesir'de depremlerin sonu gelmiyor: Bu kez 3.9 ile sallandı
Sputnik Türkiye
Gece boyunca 3'ün üzerinde 3 deprem yaşayan Sındırgı'da 13.44'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 19.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-19T13:57+0300
2025-08-19T13:57+0300
2025-08-19T14:03+0300
son depremler
balıkesir
deprem
son dakika
Balıkesir 10 Ağustos'taki 6.1'lik depremin ardından artçılarla mücadele ediyor.Özellikle dün Sındırgı ilçesinde gece boyu sarsıntılar yaşandı. Kentte 04.58'de 3.7, 01.47'de 3.5 ve 01.18'de 3.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi.Balıkesir yine sallandıSon olarak saatler 13.44'ü gösterdiğinde kent bir kez daha sallandı. AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.Balıkesir'de son depremlerBalıkesir'de 19 Ağustos'ta meydana gelen depremler şöyle:
balıkesir
2025
13:57 19.08.2025 (güncellendi: 14:03 19.08.2025)
Gece boyunca 3'ün üzerinde 3 deprem yaşayan Sındırgı'da 13.44'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Balıkesir 10 Ağustos'taki 6.1'lik depremin ardından artçılarla mücadele ediyor.Özellikle dün Sındırgı ilçesinde gece boyu sarsıntılar yaşandı. Kentte 04.58'de 3.7, 01.47'de 3.5 ve 01.18'de 3.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Son olarak saatler 13.44'ü gösterdiğinde kent bir kez daha sallandı. AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
Balıkesir'de son depremler
Balıkesir'de 19 Ağustos'ta meydana gelen depremler şöyle:
13.44'te 3.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi.