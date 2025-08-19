Türkiye
SON DAKİKA | Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek havalimanında gözaltına alındı: Yurt dışından döndü
Balıkesir'de depremlerin sonu gelmiyor: Bu kez 3.9 ile sallandı
Balıkesir'de depremlerin sonu gelmiyor: Bu kez 3.9 ile sallandı
Gece boyunca 3'ün üzerinde 3 deprem yaşayan Sındırgı'da 13.44'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 19.08.2025, Sputnik Türkiye
Balıkesir 10 Ağustos'taki 6.1'lik depremin ardından artçılarla mücadele ediyor.Özellikle dün Sındırgı ilçesinde gece boyu sarsıntılar yaşandı. Kentte 04.58'de 3.7, 01.47'de 3.5 ve 01.18'de 3.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi.Balıkesir yine sallandıSon olarak saatler 13.44'ü gösterdiğinde kent bir kez daha sallandı. AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.Balıkesir'de son depremlerBalıkesir'de 19 Ağustos'ta meydana gelen depremler şöyle:
Balıkesir'de depremlerin sonu gelmiyor: Bu kez 3.9 ile sallandı

13:57 19.08.2025 (güncellendi: 14:03 19.08.2025)
Gece boyunca 3'ün üzerinde 3 deprem yaşayan Sındırgı'da 13.44'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Balıkesir 10 Ağustos'taki 6.1'lik depremin ardından artçılarla mücadele ediyor.Özellikle dün Sındırgı ilçesinde gece boyu sarsıntılar yaşandı. Kentte 04.58'de 3.7, 01.47'de 3.5 ve 01.18'de 3.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Balıkesir yine sallandı

Son olarak saatler 13.44'ü gösterdiğinde kent bir kez daha sallandı. AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

Balıkesir'de son depremler

Balıkesir'de 19 Ağustos'ta meydana gelen depremler şöyle:
04.58'de 3.7,
01.47'de 3.5
01.18'de 3.6
13.44'te 3.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
