https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/ahmet-karagoz-gerekirse-mucadeleyi-buyuturuz-1098687318.html
Ahmet Karagöz: 'Gerekirse mücadeleyi büyütürüz'
Ahmet Karagöz: 'Gerekirse mücadeleyi büyütürüz'
Sputnik Türkiye
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, hükümetin kamu emekçileri ve emeklilerine yönelik açıkladığı son zam teklifi... 19.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-19T11:26+0300
2025-08-19T11:26+0300
2025-08-19T11:32+0300
yeri̇ ve zamani
güçlü özgan
kesk
kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu (kesk)
radyo sputnik
radyo
radyo
memur
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, Radyo Sputnik'te yayınlanan Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan'ın konuğu oldu.Ahmet Karagöz, açıklanan oranların gerçek enflasyon ve yaşam koşullarını karşılamaktan uzak olduğunu belirterek şunları söyledi:‘Kamu emekçisine kaynak yok deniliyor’KESK’in 81 ilde örgütlü olduğunu hatırlatan Karagöz, sendikaların sadece maaş artışına değil, sosyal ve demokratik haklara da odaklanması gerektiğini vurguladı:KESK Eş Genel Başkanı Karagöz, kamu emekçilerinin haklarını savunmak için mücadelenin büyütüleceğini ifade etti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eed604f3f3bb4644e08ade5eb2642162.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
güçlü özgan, kesk, kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu (kesk), radyo sputnik, radyo, radyo, memur
güçlü özgan, kesk, kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu (kesk), radyo sputnik, radyo, radyo, memur
Ahmet Karagöz: 'Gerekirse mücadeleyi büyütürüz'
11:26 19.08.2025 (güncellendi: 11:32 19.08.2025)
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, hükümetin kamu emekçileri ve emeklilerine yönelik açıkladığı son zam teklifi hakkında konuştu.
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, Radyo Sputnik'te yayınlanan Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan'ın konuğu oldu.
Ahmet Karagöz, açıklanan oranların gerçek enflasyon ve yaşam koşullarını karşılamaktan uzak olduğunu belirterek şunları söyledi:
Yapılan teklif kamu emekçilerinin taleplerinin altıda biri. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Maaşlar açlık sınırının hemen üzerinde, yoksulluk sınırının yarısında kaldı. Ortaya konan rakamlarla memurlar çay-simit hesabına mahkûm ediliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulan teklife göre, 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7; 2027 yılı içinse yüzde 4+4 zam öngörülüyor. Sendikaların 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 46 zam talep etti. Toplu sözleşme sürecinin yasalara aykırı biçimde işletiliyor. Hakem heyetinden çıkacak kararın da memur lehine olmayacağını görüyoruz.
‘Kamu emekçisine kaynak yok deniliyor’
KESK’in 81 ilde örgütlü olduğunu hatırlatan Karagöz, sendikaların sadece maaş artışına değil, sosyal ve demokratik haklara da odaklanması gerektiğini vurguladı:
Kira yardımı, ücretsiz kreş, 3 bin 600 ek gösterge ve mülakatın kaldırılması gibi vaatler bugüne kadar yerine getirilmedi. Ülkenin kaynakları sermayeye, cemaatlere ve yandaşlara aktarılırken kamu emekçisine kaynak yok deniliyor. Bu çifte standardı kabul etmiyoruz.
KESK Eş Genel Başkanı Karagöz, kamu emekçilerinin haklarını savunmak için mücadelenin büyütüleceğini ifade etti:
Biz yedi konfederasyonla birlikte uyarı grevi yaptık. Gerekirse bu mücadeleyi büyütmeye hazırız. Kamu emekçilerinin ve emeklilerinin hakları için kavganın en büyüğünü örgütlemeye kararlıyız.