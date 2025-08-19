Ahmet Karagöz: 'Gerekirse mücadeleyi büyütürüz'

Yapılan teklif kamu emekçilerinin taleplerinin altıda biri. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Maaşlar açlık sınırının hemen üzerinde, yoksulluk sınırının yarısında kaldı. Ortaya konan rakamlarla memurlar çay-simit hesabına mahkûm ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulan teklife göre, 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7; 2027 yılı içinse yüzde 4+4 zam öngörülüyor. Sendikaların 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 46 zam talep etti. Toplu sözleşme sürecinin yasalara aykırı biçimde işletiliyor. Hakem heyetinden çıkacak kararın da memur lehine olmayacağını görüyoruz.