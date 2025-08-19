Türkiye
Sineklerin 'ölüm dansı' başladı
Sineklerin 'ölüm dansı' başladı
Sputnik Türkiye
Ardahan'da her yıl doğa ile insanın ilginç karşılaşmalarından biri yaşanıyor. 'Bir günlükler' olarak bilinen sinekler, köprü ışıkları etrafında topluca dans... 19.08.2025
23:01 19.08.2025
Ardahan'da her yıl doğa ile insanın ilginç karşılaşmalarından biri yaşanıyor. 'Bir günlükler' olarak bilinen sinekler, köprü ışıkları etrafında topluca dans ettikten kısa süre sonra ölüyor.
Ardahan'da, halk arasında 'Bir günlükler' ve 'Mayıs sinekleri' olarak bilinen sineklerin 'ölüm dansı' başladı.

Ardahan'da, halk arasında 'Bir günlükler' ve 'Mayıs sinekleri' olarak bilinen sineklerin 'ölüm dansı' başladı.

Bu sinekler genellikle Kura Nehri çevresinde görülüyor.

Bu sinekler genellikle Kura Nehri çevresinde görülüyor.

Bu yıl sinekler özellikle Ardahan Köprüsü civarında yoğunlaştı.

Bu yıl sinekler özellikle Ardahan Köprüsü civarında yoğunlaştı.

Akşam saatlerinde köprü çevresindeki lambaların ışığına topluca yöneldiler.

Akşam saatlerinde köprü çevresindeki lambaların ışığına topluca yöneldiler.

Işık etrafında döndükleri bu davranış, 'ölüm dansı' olarak adlandırılıyor.

Işık etrafında döndükleri bu davranış, 'ölüm dansı' olarak adlandırılıyor.

'Ölüm dansı'nın yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor.

'Ölüm dansı'nın yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor.

Bölge halkı ise sineklerin bu davranışını her yıl gözlemlediklerini, ancak bu yıl gecikmeli ortaya çıktıklarını söyledi.

Bölge halkı ise sineklerin bu davranışını her yıl gözlemlediklerini, ancak bu yıl gecikmeli ortaya çıktıklarını söyledi.

