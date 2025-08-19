Ardahan'da, halk arasında 'Bir günlükler' ve 'Mayıs sinekleri' olarak bilinen sineklerin 'ölüm dansı' başladı.
Bu sinekler genellikle Kura Nehri çevresinde görülüyor.
Bu yıl sinekler özellikle Ardahan Köprüsü civarında yoğunlaştı.
Akşam saatlerinde köprü çevresindeki lambaların ışığına topluca yöneldiler.
Işık etrafında döndükleri bu davranış, 'ölüm dansı' olarak adlandırılıyor.
'Ölüm dansı'nın yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor.
Bölge halkı ise sineklerin bu davranışını her yıl gözlemlediklerini, ancak bu yıl gecikmeli ortaya çıktıklarını söyledi.
