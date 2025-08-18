https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/turk-girisimleri-teknolojiye-onculuk-ediyor-yapay-zeka-destekli-arama-kurtarma-ve-bulut-guvenligi-1098669279.html

Türk girişimleri teknolojiye öncülük ediyor: Yapay zeka destekli arama-kurtarma ve bulut güvenliği girişimleri

18.08.2025

Depremlerde enkaz altında kalan depremzedelerin tespit edilmesinde eğitimli köpeklerin yanı sıra birçok ileri teknoloji sensör kullanılıyor. Genç girişimci ve mekatronik mühendisliği öğrencisi Arif Bayır, geliştirdikleri sensörlerin her türlü drona entegre edilebildiğini ve bu sayede oldukça hareketli, hızlı ve etkili bir biçimde göğüs hareketlerinin tespit edilerek depremlerde enkaz altında kalan depremzedelerin saptanabildiğini ve konumun nokta atışı şekilde arama-kurtarma ekiplerine iletilebildiğini belirtti.Öte yandan dünyada birçok kurum, verilerini ve hassas bilgilerini bulut sistemlerinde depoluyor. Ancak hackerlar, bulut sistemlerine yönelik ciddi saldırılar geliştiriyor. Özellikle bulut sistemlerine veriler yüklenirken yapılan hataların bulut güvenliğindeki en büyük açıklardan biri olduğu ifade edilirken, bu tür siber saldırılarda dakikalar değil, saniyeler dahi birçok sızıntıyı ve hasarı engelleyebiliyor. Saldırganlara ve zamana karşı verilen mücadelede yapay zeka desteği ile geliştirilen çözümleri aktaran Girişimci ve Bulut Güvenliği Uzmanı Hüseyin Fatih Akar, saldırılarda yaptıkları anlık tespitler ve müdahaleler ile güvenlik açıklarını ciddi şekilde giderdiklerini belirtti. Akar öte yandan Türkiye'de siber güvenlik girişimlerinin revaçta olduğunu ve Türk girişimcilerin geliştirdikleri çözümler ile hacker saldırılarına karşı veri güvenliği konusunda giderek daha tecrübeli ve donanımlı hale geldiğini de sözlerine ekledi.

