Terörsüz Türkiye için müstakil yasa: IRA modeli masada
Gazeteci Sinan Sungur: Destek verilmezse Suriye bölünür
Abone ol
Radyo Sputnik Muhabiri Osman Nuri Cerit, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu. Cerit, TBMM’deki komisyon görüşmeleri hakkındaki son bilgileri aktardı.
Radyo Sputnik Muhabiri Osman Nuri Cerit, TBMM’de toplanan Milli Kardeşlik Dayanışma ve Demokrasi Komsiyonu’nun üçüncü toplantısındaki izlenimlerini anlattı.
Komisyon, şehit aileleri ve Diyarbakır annelerinden başlayarak dinlemelere hazırlanıyor. Terörsüz Türkiye için müstakil yasa taslağı gündemde ve silah bırakma sürecine ilişkin düzenlemeler masada.
Radyo Sputnik Muhabiri Osman Nuri Cerit, TBMM’deki son gelişmeleri ve komisyon hakkındaki son bilgileri paylatı:
‘Şehit aileleri ve Diyarbakır anneleri dinlenecek’
İkinci toplantıda sürecin ilerisini görebilmek için mevcut tabloya bakıldı, bir resim çizilmiş oldu. Üçüncü toplantıda ise komisyon kendi çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda neler yapılacağı konuşuldu. Bu kapsamda da her siyasi parti, komisyonun nasıl çalışması gerektiğine yönelik kendi önerilerini sundu. Bu kapsamda da komisyonda dinlenecek isimler belirlendi. Önümüzdeki Salı günü komisyon dinlemelere şehit aileleriyle başlayacak. Aile Bakanı da gelecek. Süreçle ilgili kendi düşüncelerini, hassasiyetlerini dile getirmesi bekleniyor. Çarşamba günü komisyon Diyarbkaır ailelerini dinleyecek.
‘Müstakil yasa düzenlemesi bekleniyor’
Komisyon diğer taraftan da yasal düzenlemelerle ilgili çalışmaları sürdürüyor. Şu anda partiler kendi hazırlıklarını yapıyor. Müstakil bir yasa düzenlenmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye çalışmalarını baştan aşağı düzenleyecek bir yasanın yapılmasına yönelik hazırlıklar yapılıyor. Teröre karışmamış ama örgüt üyesi olan kişilerin durumu çok konuşuluyor. Bunların Türkiye’ye dönme süreci bu yasanın içinde yer alacak. Silah bırakanların durumunun da çerçevesi de bu yasada çizilmesi bekleniyor. Yöneticiler ile ilgili yasal çerçeve de bu kapsamda ele alınacak.
‘İRA için müstakil yasa yazılmıştı’
İngiltere’de İRA terör örtünün silah bırakma sürecinde müstakil yasa gibi yasalar çıkarılmıştı. Bu yasalarla birlikte silah bırakmanın nasıl yapılacağı, bu durumda nereye bırakılacağı, işlenmiş bir suç varsa o kişinin ceza alıp almaması gibi düzenlemeler İRA için müstakil yasalar içinde tek tek yazılmıştı. Bu yasaya da belli bir süre verilmişti. Gizlilik maddesi de yazılarak silah bırakan terör örgütü üyesinin kimliğinin açıklanmaması için de düzenleme yapılmıştı. Bu kişinin alacağı cezaların iyi hal kapsamına alınıp cezada indirim yapılması da bu yasada yer almıştı. Örgüt üyelerinde suça karışmışlar ve karışmamışlar olarak ikiye ayrılacak. Suça karışanlar, örgüt kendisini feshettiği için artık örgüt üyeliğinden yargılanamayacak, işledikleri suçtan dolayı adli suçlu olarak yargılanacak. Bu da cezada bir indirim anlamına geliyor. Örgütte eyleme katılmamış kişiler de terör örgütüne destek ve yardım gibi suçlardan cezaevlerinde bulunanlar da örgüt ortadan kalktığı için serbest kalabilecek. Eğer yasa onaylanırsa, ‘kendini fesheden ve silah bırakan terör örgütleri için bu düzenleme geçerlidir’ denilebilecek. Diğer terör örgütleri de silah bırakmaya teşvik edilecek.
‘Fırsatın heba edilmemesi isteniyor’
Bunun faydasının olacağına inanılıyor. Terör örgütü içerisinde de bu işi suistimal edecek ya da bu kapsamda silah bırakma sürecini kabul etmeyenlerin çıkabileceği ve bağımsız hareket edebileceği baştan beri değerlendiriliyor. Gizli toplantıda gündeme geldiğini tahmin ediyoruz. İstihbaratın bu süreci yakından takip ettiği, kimin ne yapmak istediğini bildiği ve buna göre de önlemlerini aldığı düşünülüyor. Bu sürece zarar verecek oluşum ya da eylemlerin engellenmesi için her iki taraf da dengeli gitmeye çalışıyor. Komisyondaki üyeler farklı görüşlerde olsalar bile bunun bir fırsat olabileceği konusunda hemfikir. Bu fırsatın heba edilmemesi için biraz daha atılan adımlara dikkat ediliyor.
‘Örgüt yöneticilerinin siyaset yapması mümkün görünmüyor’
Yasa tasarısında şu da gündemde: Örneğin örgüt üyesi dağa çıkmış ama üniversitesinin son sınıfındaymış, tıp okuyormuş... Eğitiminin tamamlanması fırsatının verilmesi gibi konular da var. Hem örgüt üyelerine hep topluma psikolojik destek verilmesi gibi konular da var. Yıllardır dağda kalmış bu nedenle sağlık problemleri yaşayan örgüt üyeleri var, eyleme karışmayan, bunların tedavisine imkan veren düzenlemelerin de bu yasanın içinde olması planlanıyor. Örgütün yönetici kadrosunun Türkiye’ye gelerek siyaset yapması mümkün gözükmüyor. Üçüncü ülkelere gitmesi söz konusu. Terör örgütünün mali kaynakları nasıl kullanacağı veya Türkiye’de nasıl değerlendirileceği gibi konular da bu yasal çerçevenin içinde değerlendirilmesi gerekiyor bu konularla ilgili siz bir yasa yapmazsanız her şey havada kalıyor.