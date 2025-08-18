Terörsüz Türkiye için müstakil yasa: IRA modeli masada

İngiltere’de İRA terör örtünün silah bırakma sürecinde müstakil yasa gibi yasalar çıkarılmıştı. Bu yasalarla birlikte silah bırakmanın nasıl yapılacağı, bu durumda nereye bırakılacağı, işlenmiş bir suç varsa o kişinin ceza alıp almaması gibi düzenlemeler İRA için müstakil yasalar içinde tek tek yazılmıştı. Bu yasaya da belli bir süre verilmişti. Gizlilik maddesi de yazılarak silah bırakan terör örgütü üyesinin kimliğinin açıklanmaması için de düzenleme yapılmıştı. Bu kişinin alacağı cezaların iyi hal kapsamına alınıp cezada indirim yapılması da bu yasada yer almıştı. Örgüt üyelerinde suça karışmışlar ve karışmamışlar olarak ikiye ayrılacak. Suça karışanlar, örgüt kendisini feshettiği için artık örgüt üyeliğinden yargılanamayacak, işledikleri suçtan dolayı adli suçlu olarak yargılanacak. Bu da cezada bir indirim anlamına geliyor. Örgütte eyleme katılmamış kişiler de terör örgütüne destek ve yardım gibi suçlardan cezaevlerinde bulunanlar da örgüt ortadan kalktığı için serbest kalabilecek. Eğer yasa onaylanırsa, ‘kendini fesheden ve silah bırakan terör örgütleri için bu düzenleme geçerlidir’ denilebilecek. Diğer terör örgütleri de silah bırakmaya teşvik edilecek.