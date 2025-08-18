https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/sahin-cakir-hakanim-deli-dolu-sosyal-hayati-duzgun-herkese-yardim-eli-uzatan-bir-cocuktu-1098666601.html
Şahin Çakır: "Hakan’ım deli dolu, sosyal hayatı düzgün, herkese yardım eli uzatan bir çocuktu"
Şahin Çakır: "Hakan’ım deli dolu, sosyal hayatı düzgün, herkese yardım eli uzatan bir çocuktu"
Sputnik Türkiye
Ankara’da çiğköfte dükkanı işleten 22 yaşındaki Hakan Çakır, annesi ile birlikte eve gitmeye çalışan kız kardeşine tacizde bulunan 14 ve 17 yaşındaki kardeşler... 18.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-18T13:20+0300
2025-08-18T13:20+0300
2025-08-18T13:20+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
türkiye
radyo sputnik
radyo
radyo
haber
kavga
bıçaklı kavga
tartışma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Hakan Çakır’ın babası Şahin Çakır, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu.Şahin Çakır, olay gecesini aktarırken, şöyle konuştu:Çakır, saldırganları daha önce tanımadıklarını vurgulayarak, “Ne bizim onlarla bir husumetimiz vardı ne de bir tanışıklığımız. O gece tanıdık ilk kez. Zaten sonradan mahallede şikayetler olduğunu, olaylar çıkardıklarını öğrendik. Ama biz hiç bilmezdik” ifadelerini kullandı.Yaşanan saldırıdan sonra tehdit mesajları aldığını söyleyen Çakır, şunları aktardı:'Sokakta yürümek bu kadar ucuz olmamalı'Çakır, oğlunun hayat dolu bir genç olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:Olayın aile üzerinde bıraktığı etkiye değinen Çakır, şunları aktardı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
türkiye, radyo sputnik, radyo, radyo, haber, kavga, bıçaklı kavga, tartışma
türkiye, radyo sputnik, radyo, radyo, haber, kavga, bıçaklı kavga, tartışma
Şahin Çakır: "Hakan’ım deli dolu, sosyal hayatı düzgün, herkese yardım eli uzatan bir çocuktu"
Ankara’da çiğköfte dükkanı işleten 22 yaşındaki Hakan Çakır, annesi ile birlikte eve gitmeye çalışan kız kardeşine tacizde bulunan 14 ve 17 yaşındaki kardeşler tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.
Hakan Çakır’ın babası Şahin Çakır, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu.
Şahin Çakır, olay gecesini aktarırken, şöyle konuştu:
Geçen hafta cumartesi gecesi saat 1’de meydana geldi. Çocuklarım eve giderken merdivenlerin orada iki genç oturuyormuş. Sözlü tacizde bulunmuşlar. Kızım korkudan abisini aradı, Hakan koşarak gitti. Bizim haberimiz yoktu, peşinden biz de koştuk. O sırada kavga başladı. Birkaç dakika içinde babaları elinde sallama bıçakla, arkalarında kalabalık bir grupla üzerimize yürüdü. Hepimiz yerdeydik, beş dakika içinde bitti her şey. Ben iki, büyük oğlum üç, Hakan dört bıçak darbesi aldı. Maalesef Hakan’ımı kaybettik.
Çakır, saldırganları daha önce tanımadıklarını vurgulayarak, “Ne bizim onlarla bir husumetimiz vardı ne de bir tanışıklığımız. O gece tanıdık ilk kez. Zaten sonradan mahallede şikayetler olduğunu, olaylar çıkardıklarını öğrendik. Ama biz hiç bilmezdik” ifadelerini kullandı.
Yaşanan saldırıdan sonra tehdit mesajları aldığını söyleyen Çakır, şunları aktardı:
Aynı numaradan gelen mesajlar var, bir de yurt dışından. Tehditleri sosyal medyada paylaştım. Böyle bir şey kabul edilemez. Adalet yerini bulmazsa başka aileler de aynı acıyı yaşayacak.
'Sokakta yürümek bu kadar ucuz olmamalı'
Çakır, oğlunun hayat dolu bir genç olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Hakan’ım deli dolu, sosyal hayatı düzgün, herkese yardım eli uzatan bir çocuktu. Müziğe meraklıydı, ‘Fenomen olacağım, müziğimle yükseleceğim’ diyordu. Çok hayalleri vardı ama gerçekleşemedi. Maalesef hayatını kaybettikten sonra tanındı. Ben evladımı kaybettim ama başka ailelerin çocukları yanmasın. Yasalar değişmediği sürece benim Hakan’ım son olmayacak. Bugün benim evladımı öldürdüler, yarın başka bir ailenin çocuğunu öldürecekler. Devletimizden tek isteğim en ağır cezaların verilmesi. Yeter artık, sokakta yürümek bu kadar ucuz olmamalı.
Olayın aile üzerinde bıraktığı etkiye değinen Çakır, şunları aktardı:
Biz yaralarımızı unuttuk, sırtımızdaki bıçakların acısı geçti ama içimizdeki acı hiç geçmeyecek. Kızım kendini suçluyor, ‘Keşke abimi aramasaydım, o zaman ölmezdi’ diyor. Bu sözler yüreğimizi daha da yakıyor. Bizim için artık tek amaç adaletin sağlanmasıdır. Uzak yakın demeden herkes bu olayı paylaşsın, unutulmasın. Üstüne gidilsin ki cezalar ağırlaştırılsın. Ben gücüm yettiği yere kadar bu mücadeleyi sürdüreceğim. Başka aileler aynı acıyı yaşamasın.