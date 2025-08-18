https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/sahin-cakir-hakanim-deli-dolu-sosyal-hayati-duzgun-herkese-yardim-eli-uzatan-bir-cocuktu-1098666601.html

Şahin Çakır: "Hakan’ım deli dolu, sosyal hayatı düzgün, herkese yardım eli uzatan bir çocuktu"

Ankara'da çiğköfte dükkanı işleten 22 yaşındaki Hakan Çakır, annesi ile birlikte eve gitmeye çalışan kız kardeşine tacizde bulunan 14 ve 17 yaşındaki kardeşler...

Hakan Çakır’ın babası Şahin Çakır, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu.Şahin Çakır, olay gecesini aktarırken, şöyle konuştu:Çakır, saldırganları daha önce tanımadıklarını vurgulayarak, “Ne bizim onlarla bir husumetimiz vardı ne de bir tanışıklığımız. O gece tanıdık ilk kez. Zaten sonradan mahallede şikayetler olduğunu, olaylar çıkardıklarını öğrendik. Ama biz hiç bilmezdik” ifadelerini kullandı.Yaşanan saldırıdan sonra tehdit mesajları aldığını söyleyen Çakır, şunları aktardı:'Sokakta yürümek bu kadar ucuz olmamalı'Çakır, oğlunun hayat dolu bir genç olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:Olayın aile üzerinde bıraktığı etkiye değinen Çakır, şunları aktardı:

