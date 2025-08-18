Rıdvan Uz: "Çanakkale artık kapkara"

Sarıcaeli köyünden başlayıp üniversiteye kadar sirayet eden ve üç gün sonra yeni bir yangınla devam eden sürecin yüzlerce eve zarar verdiğini belirterek, acil eylem planının olmadığını söyledi. İtfaiye ekiplerinde koordinasyon eksikliği bulunduğunu, köylülerin kendi imkânlarıyla yangının önünü kesmeye çalıştı. Liyakat yerine sadakat tercih edildiği sürece bu sorunlarla karşılaşmaya devam edeceğiz. Çanakkale Asya’yı Avrupa’ya bağlayan, 2200’den fazla medeniyetin izini taşıyan, Kaz Dağları’yla anılan çok değerli bir şehir. Böyle bir yerde şehitliğe kadar dayanan yangınlar yaşanıyor. Her felaketten sonra komisyonlar kuruluyor ama hiçbir adım atılmıyor, bu 24 yılın getirdiği bir yorgunluk. Türkiye’nin nefes alabilmesi için bu anlayışın son bulması gerekiyor.