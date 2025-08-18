CHP’li Günaydın’dan ‘Mücahit Birinci’ tepkisi: Gevşek gevşek ‘dağ fare doğurdu’ dediler
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Urartu Şeker oldu.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB soruşturmalarındaki itirafları ve Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu hakkındaki son gelişmeleri aktarırken, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise CHP’nin Aydın’da yapacağı miting öncesi yaşananları anlattı. Moleküler biyoloji ve genetik uzmanı Urartu Şeker de katıldığı canlı yayında bir firma hakkındaki eleştirilerini anlattı.
'Mücahit bunu tek yapamaz'
‘Mücahit Birinci kimi tahliye edebilme yetkisine sahip?’ diyen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın şunları söyledi:
Yandaş medyayı bir tarafa bırakalım, gazetecilik yaptığını iddia edenlerden bazıları ‘dağ fare doğurdu’ diyor. Kardeşim, Mücahit Birinci, bir önceki dönem AKP MKYK üyesi. Bu adam gidip ‘sen dilekçeyi imzala’ diyor, bu metni Mücahit Birinci mi yazdı? ‘2 milyon dolarcık da atacaksın’ diyor. Mücahit Birinci kimi tahliye edebilme yetkisine sahip? Soruşturma aşamasında insanları bırakma özgürlüğüne sahip olan kimler, savcılar, kovuşturma aşamasında savcılar. Mücahit bunu tek başına tek başına yapamaz. Ancak birine dayanarak yapar. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı’na diyorlar ki ‘Sen CHP’de kaldığın sürece seni bir sabah alacağız, kocanın şirketlerine çökeceğiz, ama sen bize gelirsen hiçbir sorun olmaz’ Bunun böyle uygulandığı bir memleket gösterir misiniz? Buna gevşek gevşek ‘dağ fare doğurdu’ diyenler bu yolun örülmesine katkı koyanlardır. Tablo ciddidir. Biz alnımız ak başımız dikiz. Bunu ölçmenin yolu pazara çıkmaktır. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı yanında koruma olmadan Aydın’da bir pazara girsin alnı ak mı dik mi görürüz.
‘Oy verenlere ihanet etti, oylarını gasp etti'
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise CHP’nin Aydın’da yapacağı miting öncesi yaşananları anlattı. Bülbül, şöyle konuştu:
Şu anda vatandaş diyor ki 344 bin kişi vermiş olduğu oy haram olsun diyor. Milli iradeye saygısızlıktır diyor. Yıllarca laf söylediğin, yoksulluğun adaletsizliğin nedeni dediğin AK Parti’ye neden geçtin diyor vatandaş açıkla diyor. Vatandaş tepkili, öfkeli. Vatandaş verdikleri oyun hesabını soruyor. İhanetini gizlemeye çalışıyor. CHP’den istifa etmeyenleri işten çıkarma tehdidiyle ekmeğiyle oynuyor. Özlem Çerçioğlu 26 yıllık kariyerinde kendisine oy verenlere ihanet etti, oylarını gasp etti. 1 hafta öncesine kadar beceriksiz iddialarıyla yürümüşlerdi şimdi onlarla beraber yol yürüyor. Yenipazar’daki yakınının düğününe çevik kuvvetle güvenlik önlemi alıyor. Korku bu. Özlem Çerçioğlu ile 2 buçuk ay önce görüştük. Çerçioğlu ve 3 belediye başkanı son zamanlarda CHP’nin etkinliklerine katılmıyordu ve sıkıntı olduğu belliydi. Benim yaptığım araştırmalarda Çerçioğlu’nun CHP’li Belediye başkanıyken AK Parti ile temas içinde olduğunu öğrendim. Özlem Çerçioğlu saat 12’de CHP’den istifa etmiş saat 14’te AK Parti’ye üye olmuştur.