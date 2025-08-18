CHP’li Günaydın’dan ‘Mücahit Birinci’ tepkisi: Gevşek gevşek ‘dağ fare doğurdu’ dediler

Yandaş medyayı bir tarafa bırakalım, gazetecilik yaptığını iddia edenlerden bazıları ‘dağ fare doğurdu’ diyor. Kardeşim, Mücahit Birinci, bir önceki dönem AKP MKYK üyesi. Bu adam gidip ‘sen dilekçeyi imzala’ diyor, bu metni Mücahit Birinci mi yazdı? ‘2 milyon dolarcık da atacaksın’ diyor. Mücahit Birinci kimi tahliye edebilme yetkisine sahip? Soruşturma aşamasında insanları bırakma özgürlüğüne sahip olan kimler, savcılar, kovuşturma aşamasında savcılar. Mücahit bunu tek başına tek başına yapamaz. Ancak birine dayanarak yapar. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı’na diyorlar ki ‘Sen CHP’de kaldığın sürece seni bir sabah alacağız, kocanın şirketlerine çökeceğiz, ama sen bize gelirsen hiçbir sorun olmaz’ Bunun böyle uygulandığı bir memleket gösterir misiniz? Buna gevşek gevşek ‘dağ fare doğurdu’ diyenler bu yolun örülmesine katkı koyanlardır. Tablo ciddidir. Biz alnımız ak başımız dikiz. Bunu ölçmenin yolu pazara çıkmaktır. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı yanında koruma olmadan Aydın’da bir pazara girsin alnı ak mı dik mi görürüz.