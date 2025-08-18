https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/bakan-guler-genelkurmay-baskani-bayraktaroglunu-kabul-etti-1098676262.html
Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nu kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nu kabul etti.Bugün gerçekleşen devir teslim töreninin ardından yapılan ikili görüşmede Bayraktaroğlu, Orgeneral Metin Gürak’tan görevi devralarak Genelkurmay Başkanlığı görevine resmen başladı.
türki̇ye
