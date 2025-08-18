Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nu kabul etti
Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nu kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanlığı görevine atanan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu makamında kabul etti. Görüşme, bugün gerçekleşen devir teslim töreninin ardından yapıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nu kabul etti.Bugün gerçekleşen devir teslim töreninin ardından yapılan ikili görüşmede Bayraktaroğlu, Orgeneral Metin Gürak’tan görevi devralarak Genelkurmay Başkanlığı görevine resmen başladı.
türki̇ye
SON HABERLER
milli savunma bakanı, genelkurmay başkanlığı, yaşar güler, davet, resmi davet
23:09 18.08.2025
Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanlığı görevine atanan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nu makamında kabul etti. Görüşme, bugün gerçekleşen devir teslim töreninin ardından yapıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nu kabul etti.
Bugün gerçekleşen devir teslim töreninin ardından yapılan ikili görüşmede Bayraktaroğlu, Orgeneral Metin Gürak’tan görevi devralarak Genelkurmay Başkanlığı görevine resmen başladı.
