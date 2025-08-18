https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/-mucahit-birincinin-partiden-istifasi--1098659776.html

İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Murat Kapki'den rüşvet istediği iddia edilen AK Parti'li Mücahit Birinci partisinden istifa... 18.08.2025, Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, avukat Mücahit Birinci'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'ye, 1,5 sayfalık ifade tutanağını imzalatmaya çalıştığını öne sürerek, bu iddiaların soruşturulması için Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) olağanüstü toplantıya çağırılmasını talep etmişti.Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Mücahit Birinci’nin partiden istifası hakkında konuştu.Çağatay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması çerçevesinde cezaevinde bulunan Murat Kapkıi’nin iki kez itirafçı olmak istediğini ancak taleplerinin kabul edilmediğini hatırlatarak, şöyle konuştu:Mücahit Birinci’nin istifa mektubunda şu ifadeler yer alıyordu:“Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak gördüğüm lüzum üzerine mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla bildiriyorum. Ben sayın cumhurbaşkanımızı bir baba dostu büyük bir lider, benim penceremden müminlerin emini olarak görmeye devam edeceğim. Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa liderimin yanında durmaktan bir an bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir.”Gazeteci Ali Çağatay, mektuptaki “müminlerin emini” ifadesi üzerinde durarak şu ifadeleri kullandı:

