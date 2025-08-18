https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/-mucahit-birincinin-partiden-istifasi--1098659776.html
Mücahit Birinci’nin partiden istifası
Mücahit Birinci’nin partiden istifası
Sputnik Türkiye
İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Murat Kapki'den rüşvet istediği iddia edilen AK Parti'li Mücahit Birinci partisinden istifa... 18.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-18T09:29+0300
2025-08-18T09:29+0300
2025-08-18T09:29+0300
seyi̇r hali̇
haberler
türkiye
ali çağatay
mücahit birinci
özgür özel
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
chp
radyo sputnik
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_226eaacb777ae329e3d4671fcfe48bf6.jpg
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, avukat Mücahit Birinci'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'ye, 1,5 sayfalık ifade tutanağını imzalatmaya çalıştığını öne sürerek, bu iddiaların soruşturulması için Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) olağanüstü toplantıya çağırılmasını talep etmişti.Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Mücahit Birinci’nin partiden istifası hakkında konuştu.Çağatay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması çerçevesinde cezaevinde bulunan Murat Kapkıi’nin iki kez itirafçı olmak istediğini ancak taleplerinin kabul edilmediğini hatırlatarak, şöyle konuştu:Mücahit Birinci’nin istifa mektubunda şu ifadeler yer alıyordu:“Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak gördüğüm lüzum üzerine mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla bildiriyorum. Ben sayın cumhurbaşkanımızı bir baba dostu büyük bir lider, benim penceremden müminlerin emini olarak görmeye devam edeceğim. Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa liderimin yanında durmaktan bir an bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir.”Gazeteci Ali Çağatay, mektuptaki “müminlerin emini” ifadesi üzerinde durarak şu ifadeleri kullandı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_326ac370a473f79895dec7595e5c9079.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
haberler, türkiye, ali çağatay, mücahit birinci, özgür özel, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), chp, radyo sputnik, radyo, radyo
haberler, türkiye, ali çağatay, mücahit birinci, özgür özel, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), chp, radyo sputnik, radyo, radyo
Mücahit Birinci’nin partiden istifası
İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Murat Kapki'den rüşvet istediği iddia edilen AK Parti'li Mücahit Birinci partisinden istifa ettiğini açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, avukat Mücahit Birinci'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'ye, 1,5 sayfalık ifade tutanağını imzalatmaya çalıştığını öne sürerek, bu iddiaların soruşturulması için Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) olağanüstü toplantıya çağırılmasını talep etmişti.
Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Mücahit Birinci’nin partiden istifası hakkında konuştu.
Çağatay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması çerçevesinde cezaevinde bulunan Murat Kapkıi’nin iki kez itirafçı olmak istediğini ancak taleplerinin kabul edilmediğini hatırlatarak, şöyle konuştu:
Üçüncü bir itiraf girişiminde bulunmadan önce bir mektup yazdı. Bu mektupta Mücahit Birinci’nin kendisine 2 milyon dolar vermesi halinde tahliye edilebileceğine dair ifadeler yer aldı. Bu mektup büyük bir çalkantıya yol açtı. Sonunda Mücahit Birinci hem partiden istifa etti hem de özür diledi.
Mücahit Birinci’nin istifa mektubunda şu ifadeler yer alıyordu:
“Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak gördüğüm lüzum üzerine mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla bildiriyorum. Ben sayın cumhurbaşkanımızı bir baba dostu büyük bir lider, benim penceremden müminlerin emini olarak görmeye devam edeceğim. Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa liderimin yanında durmaktan bir an bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir.”
Gazeteci Ali Çağatay, mektuptaki “müminlerin emini” ifadesi üzerinde durarak şu ifadeleri kullandı:
Bu unvan öncelikle Hz. Muhammed’e, ardından dört halifeye ait bir ifadedir. Hz. Ömer’i Sünniler, Hz. Ali’yi ise Aleviler ‘Emir-ül Müminin’ olarak kabul ederler. Dolayısıyla bu ifadenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullanılması İslam açısından uygun değildir. Hatta şirk koşmak olduğunu bile söyleyebilirsiniz.