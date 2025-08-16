https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/saglik-bakanligi-ucretsiz-kanser-taramalari-icin-sms-bilgilendirmesi-baslatti-1098641010.html

Sağlık Bakanlığı ücretsiz kanser taramaları için SMS bilgilendirmesi başlattı

Sağlık Bakanlığı, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' hedefleri kapsamında ücretsiz kanser taramaları hakkında bilgilendirmek için SMS uygulaması başlattı. Meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taramaları ücretsiz yapılacak.

Sağlık Bakanlığı, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda kanser taramalarına katılımı artırmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Bakanlık, ücretsiz kanser taramaları hakkında vatandaşları bilgilendirmek için kısa mesaj (SMS) göndermeye başladı.Bilgilendirmeler kademeli olarak yapılacakYeni uygulama kapsamında, meme kanseri taraması için yaklaşık 5.5 milyon, rahim ağzı kanseri taraması için yaklaşık 3 milyon ve kalın bağırsak kanseri taraması için yaklaşık 6.5 milyon kişiye bilgilendirme mesajı gönderilecek. Bir ay boyunca kademeli şekilde gönderilecek SMS’lerde, tarama türleri, başvuru yöntemleri ve en yakın sağlık kuruluşlarının bilgileri yer alacak.Ulusal Kanser Tarama Programı çerçevesinde;Bu hizmetler, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve mobil tarama araçlarında tamamen ücretsiz şekilde sunulacak.Erken teşhisin önemiErken teşhis, kanserle mücadelede en etkili adımlardan biridir. Hastalık henüz ileri evrelere ulaşmadan fark edildiğinde tedavi başarı oranı belirgin şekilde artar, daha az invaziv yöntemlerle iyileşme şansı doğar ve yaşam kalitesi korunur. Düzenli taramalar sayesinde kanserin sessiz ilerleyişi erkenden yakalanabilir; bu da hem bireyler hem de toplum sağlığı için hayati bir fark yaratır.

