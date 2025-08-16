https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/saglik-bakanligi-ucretsiz-kanser-taramalari-icin-sms-bilgilendirmesi-baslatti-1098641010.html
Sağlık Bakanlığı ücretsiz kanser taramaları için SMS bilgilendirmesi başlattı
Sağlık Bakanlığı, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' hedefleri kapsamında ücretsiz kanser taramaları hakkında bilgilendirmek için SMS uygulaması başlattı. Meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taramaları ücretsiz yapılacak.
Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' hedefleri kapsamındaki yeni uygulamayla, yaklaşık 15 milyon kişiye ücretsiz kanser taramaları hakkında bilgilendirme mesajı gönderilecek. Bilgilendirmeler bir ay boyunca kademeli olarak yapılacak ve meme, rahim ağzı, kalın bağırsak kanseri için taramalar yapılacak.
Sağlık Bakanlığı, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda kanser taramalarına katılımı artırmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Bakanlık, ücretsiz kanser taramaları hakkında vatandaşları bilgilendirmek için kısa mesaj (SMS) göndermeye başladı.
Bilgilendirmeler kademeli olarak yapılacak
Yeni uygulama kapsamında, meme kanseri taraması için yaklaşık 5.5 milyon, rahim ağzı kanseri taraması için yaklaşık 3 milyon ve kalın bağırsak kanseri taraması için yaklaşık 6.5 milyon kişiye bilgilendirme mesajı gönderilecek. Bir ay boyunca kademeli şekilde gönderilecek SMS’lerde, tarama türleri, başvuru yöntemleri ve en yakın sağlık kuruluşlarının bilgileri yer alacak.
Ulusal Kanser Tarama Programı çerçevesinde;
40-69 yaş arasındaki kadınlara
iki yılda bir mamografi ile meme kanseri taraması,
30-65 yaş arasındaki kadınlara
beş yılda bir HPV-DNA testi ile rahim ağzı kanseri taraması,
50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere
iki yılda bir gaitada gizli kan testi ile kalın bağırsak kanseri taraması yapılıyor.
Bu hizmetler, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve mobil tarama araçlarında tamamen ücretsiz şekilde sunulacak.
Erken teşhis, kanserle mücadelede en etkili adımlardan biridir. Hastalık henüz ileri evrelere ulaşmadan fark edildiğinde tedavi başarı oranı belirgin şekilde artar, daha az invaziv yöntemlerle iyileşme şansı doğar ve yaşam kalitesi korunur. Düzenli taramalar sayesinde kanserin sessiz ilerleyişi erkenden yakalanabilir; bu da hem bireyler hem de toplum sağlığı için hayati bir fark yaratır.