YRP Genel Başkan Vekili Aydal: Zengezur anlaşması BOP'un parçası

“Ermenistan ile Türkiye arasında bir anlaşma yok; Ermenistan ile Azerbaycan arasında da yok. Eğer olsaydı bizim de Washington’da olup, bütün maddeleri duyabilmek için o masada oturuyor olmamız gerekirdi. Biz bütün anlaşma maddelerini bilmiyoruz, dolayısıyla Türkiye’nin orada olmaması en garip durumlardan biridir. Biz sadece önümüze verilen vazifeyi yapan ülke konumuna maalesef düşürüldük. Burada kimin kazançlı çıktığı temel sorun.

Ermenistan’ın İran ile birleştiği yerde ABD 100 yıl süre ile bir toprak kazancı elde etmiştir. Kazanan ABD’dir. Ermenistan ikinci kazançlı ülkedir. Çünkü Akyaka gümrük kapımız kapalıydı, şimdi Dilucu’ndan gelen tren hattı ile Türkiye’ye gireceklerdir. Bundan sonraki aşamada Karadeniz’den bir liman isteyeceklerini duyabiliriz. Bütün bu Ermenistan-Avrupa bağlantısını deniz yollarıyla yapmak isteyebilirler. Çünkü deniz hatlarıyla olan taşıma demir ve kara yollarına oranla daha ucuzdur. Etrafımız zaten ABD üsleriyle çevrili. Orada bir üs olmayacak, bir Amerikan toprağı olacak. 100 yıl boyunca o topraklarda hükümran olacak, o yol bahanedir. Oranın Türkiye’ye, Azerbaycan’a büyük faydası yok. Ermenistan’a büyük ölçüde ekonomik rahatlık sağlayacaktır, orası Avrupa’ya çıkış kapısıdır. Onun dışında İran o noktadan orta ve kısa menzilli füzeler ile bile vurulabilir haldedir. Amerika neredeyse bir taşla beş kuş vurmuştur. Rusya ile İran’ın arasını kitlemiştir.”