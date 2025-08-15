Türkiye
Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
İsteğe bağlı sigortalılık şartları
Uzmanı Melis Elmen anlattı: İsteğe bağlı sigortalılık şartları
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bugün, isteğe bağlı sigortalılığı anlattı. 15.08.2025, Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında, isteğe bağlı sigortalılık şartlarını anlattı.Her bireyin maaş hesabının bireysel olduğunun altını çizen Elmen, şöyle anlattı:
Melis Elmen
İsteğe bağlı sigortalılık şartları

SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bugün, isteğe bağlı sigortalılığı anlattı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında, isteğe bağlı sigortalılık şartlarını anlattı.
Her bireyin maaş hesabının bireysel olduğunun altını çizen Elmen, şöyle anlattı:
“İsteğe bağlı sigortalılığın ne olduğuyla ilgili sıkıntılar doğabiliyor. Çalışmasanız da emekli olabiliyorsunuz evet başka şartlarda oluyorsunuz ama olabiliyorsunuz. Bazı ülkelerde yaşıyorsanız Türkiye’de bunu ödeyebiliyorsunuz. Çocuğunuz işe girmedi ama başlamasını istiyorsunuz ödeyebiliyorsunuz. Yetim-dul aylığı alıyorsanız ödeyebiliyorsunuz. Yani hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişiler SGK’ya isteğe bağlı Bağ-Kur ödeyebiliyorlar. Bu kişilerin gerekli şartları da mutlaka sağlaması gerekiyor. 30 gün prim ödeyince sağlıktan da faydalanabiliyorlar. Ama unutmayın isteğe bağlı 4B’dir, Bağ-Kur kapsamında sayılır. Herhangi bir kuruma tabi olarak çalışmıyor olmak gerekiyor. Fransa, İngiltere, İsveç ve İsviçre’de ikamet edenler ya da çalışanlar isteğe bağlı olarak ödeyebiliyor. Ödenecek tutarı da değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz asgari ücretin 7 buçuk katına kadar çıkıp yüzde 32’sini de ödeyebiliyorsunuz. İleride alınacak maaşı yükseltmek isteyenler bunu yapabiliyor. Ancak unutmayın maaş hesabı bireyseldir. O nedenle lütfen kafanıza göre ödeme yapmayın”
