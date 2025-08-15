İhsan Eliaçık: ‘Diyanet’i cahil tarikatçılar ele geçirdi’
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Gazeteci Ceyda Karan, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, İlahiyatçı İhsan Eliaçık ve Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici oldu.
Gazeteci Ceyda Karan, Alaska’daki Trump-Putin görüşmesi öncesi değerlendirmelerde bulunurken CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ise tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın sağlık durumu hakkında son bilgileri paylaştı. İlahiyatçı İhsan Eliaçık, Diyanet’in tartışılan hutbelerini yorumladı. Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici ise Narin Güran cinayetinde medyanın yargıyı etkileyen 12 yanlışı başlıklı yazısını canlı yayında anlattı.
‘Diyanet’i cahil tarikatçılar ele geçirdi’
Diyanet’in tartışılan hutbelerini yorumlayan İlahiyatçı İhsan Eliaçık şöyle konuştu:
’90 bin camide bir kişinin hazırladığı hutbe okunuyor, bu çok yanlış bir uygulama. Diyanet’in genel merkezini ele geçerinler, tarikatçı ve tarikatçılara yakın kişiler hatta cahil tarikatçılar. İslam dini algılamaları kendi cahil kafalarına göre, eğitim seviyelerine göre ve kültürlerine göre şekilleniyor. Orada anladıklarını hutbe diye vatandaşa boca ediyorlar. Alenen kamu kurumlarında kadınların ‘uygunsuz’ giyimlerinin haya ve edebe aykırı olduğu, ayetlere meydan okuma sayılacağı söyleniyor. Yani ‘elimize geçen ilk fırsatta laik kesime iyice bir diz çöktürülsün, muhalefet edemez hale gelsin, o zaman göreceksiniz. Hepiniz dışarı çıkarken örtüneceklerdir, Allah’ın emri budur diyeceğiz’ demek istiyolar. İşin oraya doğru gittiğini apaçık işaret ediyor.
‘Sağlıklı cinsel hayatları yok’
‘Sürekli kadınlara musallat oluyorlar, tramvatik sorunları var, sağlıklı cinsel hayatları yok’ diyen Eliaçık, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Taliban Afganistan’da, İran’da Şii mollalar, Suriye’de Musul’da Irak’ta IŞİD’çiler, ele geçirdikleri her yerde bunu yaptılar. Bunlar her yerde ilk önce kadınlara musallat olurlar. Asla razı olmuyorlar oraya bir takıntıları var. Bana göre psikolojik bir sorunları var. Kadınlarla ilişkileri düzgün değil. Sağlıklı cinsel hayat yaşamıyorlar, orada bir sorun var. Bu tramvatik sorunlarını hutbelerde kadınlarla uğraşarak, kadınlar üzerinde hegomanya kurmaya çalışarak gidermeye çalışıyorlar.
‘Paralarımızı sıfırla’ diyen liderleri görmüyor musun?’
‘Paralarımızı sıfırla’ diyen liderleri görmüyor musun? Bunların söyledikleri Kur’an’a uygun mu?’ diyen Eliaçık, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:
Oysa Kur’an-ı Kerim’de örtünmemenin cezası yok, içki içmemenin cezası yok. Ama öldürmenin, çalmanın, iftiranın var. Kamu kurumları üzerinde haram kılınması söz konusu. Bunlardan neden bahsetmiyorlar? Bakanların kendi şirketlerinden dezenfektan satın aldıklarını görmüyor musun? ‘Paralarımızı sıfırla’ diyen liderleri görmüyor musun? Bunların söyledikleri Kur’an’a uygun mu?
‘Verilen kararın bilimle alaksaı yok’
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın sağlık durumu hakkında son bilgileri paylaşan CHP Milletvekili Kayıhan Pala şunları söyledi:
‘Verilen kararların bilimle alakası yok. Bunlar siyasi kararlar. Murat Çalık’ı ziyaret ettiğimde sağlığıyla ilgili problemden yakınmamıştı. Sonrasında hiçbir gerekçe yokken İstanbul’dan İzmir’e nakledildi. Hiçbir hastalığınız olmadığı halde ailenizden uzağa gönderilmenin bile insan üzerinde bir risk yaratacağı aşikar. Adli Tıp Kurumu raporunda cezaevinde kalmasının uygun olmadığına ilişkin bir durumun söz konusu olmadığı gibi bilimle tıpla bir ilgisi olmayan karar kamuoyuna açıklandı.
‘Askerliğe elverişli olmadığı rapor altında bir kişi’
‘Adli Tıp Kurumu’nun tıp ile bir ilgisi kalmadığının yeni bir kanıtıdır bu’ diyen Pala, konuşmasını şöyle noktaladı:
Bir hastalığı nedeniyle askerliğe elverişli olmadığı rapor altına alınmış bir kişinin şu anda iki önemli kanserden sonra yüksek miktarda kilo vermesi ve hastanede beslenme solisyonlarının başlanmasını gerektirecek kadar bir tıbbi sıkıntının olması bile Adli Tıp Kurumu tarafından dikkate alınmamıştır. Tekrar ediyorum, Adli Tıp Kurumu’nun tıp ile bir ilgisi kalmadığının yeni bir kanıtıdır bu.
‘Medya bu olayda taraf oldu'
Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici ise Narin Güran cinayetinde medyanın yargıyı etkileyen 12 yanlışı başlıklı yazısını canlı yayında anlattı. Bildirici, şunları söyledi:
Cinayetin ilk günlerinden itibaren haberlerin veriliş tarzlarıyla ilgili kaygıya kapıldım. Çünkü daha Narin’in cesedi bulunmadan önce bile bazı televizyonlarda arkadaşlar yargı ifade etmeye başladılar. Kimisi yargıç kimisi polis oldu. Hüküm veren haberler geçmeye başladılar. Cinayet var, kız çocuğu ölüdürüldü ama ya gerçekten aile suçlu değilse? O zaman biz nasıl bir vicdan yükü altına girmiş olabiliriz diye kaygılandım. Benim saptadığım temel öge o. Medya bu olayda taraf oldu.
‘Bu cinayet çok medyatik hale geldiği için böyle oldu'
Aileyi suçlu kıldılar ve taraf oldular bu da sürekli anlatıldı. Gazeteci senaryo yazar mı bence yazmaz. Hürriyet’in sitesinde ‘4 senaryo’ diye manşet attılar. ‘Senaryo’ ve ‘haberciliğin’ yan yana gelmesi de asla kabul edilemez ama bunu yaptılar. Üstelik birçok haberde gazeteci arkadaşlarımız ‘bütün köy cinayeti biliyordu’ noktasına geldi. ‘Bütün köy cinayeti biliyordu’ noktası, bir süre sonra aslında bütün köyde yasak ilişkiler var noktasına evrildi. Bunların normalde hiçbir dayanağı yoktu. Narin Güran cinayetine ilişkin haberlerdeki gazetecilik tavrı, sadece bu cinayete özgü değil. Bu cinayet çok medyatik hale geldiği için böyle oldu. Bu olay medya için çok uygun bir olaydı.
‘Mahkeme kararının cevaplandırmadığı o kadar çok soru var ki...'
Mahkeme aileden üç kişiyi mahkum etti. Müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkemenin gerekçeli kararında hala bu cinayetin nasıl, neden ve kim tarafından işlendiği net olarak belli değil. Mahkeme kararının cevaplandırmadığı o kadar çok soru var ki...