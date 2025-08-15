İhsan Eliaçık: ‘Diyanet’i cahil tarikatçılar ele geçirdi’

Aileyi suçlu kıldılar ve taraf oldular bu da sürekli anlatıldı. Gazeteci senaryo yazar mı bence yazmaz. Hürriyet’in sitesinde ‘4 senaryo’ diye manşet attılar. ‘Senaryo’ ve ‘haberciliğin’ yan yana gelmesi de asla kabul edilemez ama bunu yaptılar. Üstelik birçok haberde gazeteci arkadaşlarımız ‘bütün köy cinayeti biliyordu’ noktasına geldi. ‘Bütün köy cinayeti biliyordu’ noktası, bir süre sonra aslında bütün köyde yasak ilişkiler var noktasına evrildi. Bunların normalde hiçbir dayanağı yoktu. Narin Güran cinayetine ilişkin haberlerdeki gazetecilik tavrı, sadece bu cinayete özgü değil. Bu cinayet çok medyatik hale geldiği için böyle oldu. Bu olay medya için çok uygun bir olaydı.