Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları 720 gün sonra tutuklandı

“Soruşturma ilk başladığında bu iki şahıs Kahramanmaraş’taydı. Bu iki şahsın asli kusurlu olduğu tespit ediliyor ve rapor henüz UYAP’a işlenmeden haber alıp ortadan kayboluyorlar. Yüzlerce adresten ihbar geliyor ve kolluk güçleri değerlendiriyor. Maalesef gidilen her yer boş çıkıyor. Günlerce kırmızı bülten istedik ama kırmızı bülten kararı da çıkmadı. En son geçen hafta İçişleri Bakanlığı Türkiye’de olmayabilecekleri düşüncesiyle kırmızı bülten çıkarılabileceğine ilişkin yazı gönderdi. Birkaç ihbar daha geldi ve en son ihbar dün akşamüzeri geldi. İhbardan sonra Ankara’da bir villaya baskın düzenleniyor. Villada kapıyı açan şahsın kaçanlardan biri olduğu tespit ediliyor ve diğerinin de aynı villada bulunduğu öğreniliyor. Her ikisi de Kahramanmaraş’a gönderildi, duruşmada tutuklanmalarına karar verildi.”