Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları 720 gün sonra tutuklandı
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu Ezgi Apartmanı davası avukatı Ahmet Çabukel oldu. 15.08.2025, Sputnik Türkiye
35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki sanık Ankara’da saklandıkları villada yakalanmıştı. Kervancıoğlu ve Pekel hakkında 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu.Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın ‘Nasıl oluyor da bu iki isim 720 gün boyunca emniyetten kaçabiliyorlar?’ sorusuna Avukat Ahmet Çabukel şöyle yanıt verdi:‘Duruşmayı uzattıkları için de soruşturma yürütülecek’
kahramanmaraş
Güçlü Özgan
Güçlü Özgan
Güçlü Özgan
35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki sanık Ankara’da saklandıkları villada yakalanmıştı. Kervancıoğlu ve Pekel hakkında 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu.
Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın ‘Nasıl oluyor da bu iki isim 720 gün boyunca emniyetten kaçabiliyorlar?’ sorusuna Avukat Ahmet Çabukel şöyle yanıt verdi:
“Soruşturma ilk başladığında bu iki şahıs Kahramanmaraş’taydı. Bu iki şahsın asli kusurlu olduğu tespit ediliyor ve rapor henüz UYAP’a işlenmeden haber alıp ortadan kayboluyorlar. Yüzlerce adresten ihbar geliyor ve kolluk güçleri değerlendiriyor. Maalesef gidilen her yer boş çıkıyor. Günlerce kırmızı bülten istedik ama kırmızı bülten kararı da çıkmadı. En son geçen hafta İçişleri Bakanlığı Türkiye’de olmayabilecekleri düşüncesiyle kırmızı bülten çıkarılabileceğine ilişkin yazı gönderdi. Birkaç ihbar daha geldi ve en son ihbar dün akşamüzeri geldi. İhbardan sonra Ankara’da bir villaya baskın düzenleniyor. Villada kapıyı açan şahsın kaçanlardan biri olduğu tespit ediliyor ve diğerinin de aynı villada bulunduğu öğreniliyor. Her ikisi de Kahramanmaraş’a gönderildi, duruşmada tutuklanmalarına karar verildi.”
‘Duruşmayı uzattıkları için de soruşturma yürütülecek’
“Bu iki şahsın olası kastla cezalandırılmaları talep edilmişti. Yani her biri 875 yıl ile yargılanıyor. Binanın altındaki kolonunu kesip asansör boşluğu ve havalandırma boşlukları açılmış. Duvarların tamamını kaldırıp oraya da bir kış bahçesi açmışlar. Bütün bunları yaptıktan sonra da bina dayanıksız hale geliyor ve depremin henüz 5. saniyesinde yıkılıyor. Orada yaşayan 37 kişinin 35’i rahmetli oluyor. Duruşmayı uzatmak ve delilleri karartmak bir suçtur, bu konuda da bir soruşturma yürütülecek ileride.”