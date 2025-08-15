https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/antalyada-nadir-olay-siyam-ikizi-caretta-caretta-bulundu-1098618188.html

Antalya'da nadir olay: Siyam ikizi caretta caretta bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yürütülen deniz kaplumbağası izleme çalışmaları sırasında, nadir görülen siyam ikizi yavru caretta caretta bulundu. Tarım ve... 15.08.2025, Sputnik Türkiye

Antalya Manavgat’ta nadir görülen siyam ikizi yavru caretta caretta bulundu.Tarım ve Orman Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Köprülü Kanyon Milli Parklar Şefliği sorumluluk alanındaki yuva kontrollerinde tespit edilen siyam ikizi caretta caretta yavruları veteriner hekim ve akademisyenler tarafından incelendi.Gözlemde, siyam ikizi yavruların bel omurlarından itibaren bazı kalın bağırsaklarla birleşmiş olduğu tespit edildi. Ön kısımları iki ayrı birey gibi görünen carettaların arka bölümlerinın ise tek bir vücut yapısına sahip olduğu belirlendi.Veteriner hekim Mehmet Yüksel, bu durumun çok nadir rastlandığını belirterek, “İlk defa karşılaştık. Röntgen ve muayenelerini yaptık. Ayrılmaları mümkün değil, yaşama şansları düşük. Doğal ortama dönemeyecekler ancak daha iyi bir yaşam sürmeleri için bakım sağlayacağız” dedi.

