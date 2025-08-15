Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/antalyada-nadir-olay-siyam-ikizi-caretta-caretta-bulundu-1098618188.html
Antalya'da nadir olay: Siyam ikizi caretta caretta bulundu
Antalya'da nadir olay: Siyam ikizi caretta caretta bulundu
Sputnik Türkiye
Antalya’nın Manavgat ilçesinde yürütülen deniz kaplumbağası izleme çalışmaları sırasında, nadir görülen siyam ikizi yavru caretta caretta bulundu. Tarım ve... 15.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-15T17:15+0300
2025-08-15T17:15+0300
türki̇ye
antalya
türkiye
siyam
siyam ikizleri
akdeniz
deniz
deniz kaplumbağası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098617675_1:0:1391:782_1920x0_80_0_0_e2f9cfb5387e1c9f05463263b0503652.jpg
Antalya Manavgat’ta nadir görülen siyam ikizi yavru caretta caretta bulundu.Tarım ve Orman Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Köprülü Kanyon Milli Parklar Şefliği sorumluluk alanındaki yuva kontrollerinde tespit edilen siyam ikizi caretta caretta yavruları veteriner hekim ve akademisyenler tarafından incelendi.Gözlemde, siyam ikizi yavruların bel omurlarından itibaren bazı kalın bağırsaklarla birleşmiş olduğu tespit edildi. Ön kısımları iki ayrı birey gibi görünen carettaların arka bölümlerinın ise tek bir vücut yapısına sahip olduğu belirlendi.Veteriner hekim Mehmet Yüksel, bu durumun çok nadir rastlandığını belirterek, “İlk defa karşılaştık. Röntgen ve muayenelerini yaptık. Ayrılmaları mümkün değil, yaşama şansları düşük. Doğal ortama dönemeyecekler ancak daha iyi bir yaşam sürmeleri için bakım sağlayacağız” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/omuzlarinda-kritik-bir-yuk-var-uydu-cihaziyla-izlenen-caretta-caretta-tuba-ikinci-dunya-turuna-1098477155.html
türki̇ye
antalya
akdeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098617675_175:0:1218:782_1920x0_80_0_0_35c3882a3653b74fe74b8205e35c34cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antalya, türkiye, siyam, siyam ikizleri, akdeniz, deniz, deniz kaplumbağası
antalya, türkiye, siyam, siyam ikizleri, akdeniz, deniz, deniz kaplumbağası

Antalya'da nadir olay: Siyam ikizi caretta caretta bulundu

17:15 15.08.2025
© AA / DKMP 6. Bölge MüdürlüğüCaretta Caretta
Caretta Caretta - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2025
© AA / DKMP 6. Bölge Müdürlüğü
Abone ol
Antalya’nın Manavgat ilçesinde yürütülen deniz kaplumbağası izleme çalışmaları sırasında, nadir görülen siyam ikizi yavru caretta caretta bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tespit edilen yapışık yavrular, veteriner hekim ve akademisyenler tarafından incelemeye alındı.
Antalya Manavgat’ta nadir görülen siyam ikizi yavru caretta caretta bulundu.
Tarım ve Orman Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Köprülü Kanyon Milli Parklar Şefliği sorumluluk alanındaki yuva kontrollerinde tespit edilen siyam ikizi caretta caretta yavruları veteriner hekim ve akademisyenler tarafından incelendi.
Gözlemde, siyam ikizi yavruların bel omurlarından itibaren bazı kalın bağırsaklarla birleşmiş olduğu tespit edildi. Ön kısımları iki ayrı birey gibi görünen carettaların arka bölümlerinın ise tek bir vücut yapısına sahip olduğu belirlendi.
Veteriner hekim Mehmet Yüksel, bu durumun çok nadir rastlandığını belirterek, “İlk defa karşılaştık. Röntgen ve muayenelerini yaptık. Ayrılmaları mümkün değil, yaşama şansları düşük. Doğal ortama dönemeyecekler ancak daha iyi bir yaşam sürmeleri için bakım sağlayacağız” dedi.
Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlilerince uydu takip cihazı takılarak 2019'da denize bırakılan caretta caretta Tuba, yeniden geldiği iztuzu kumsalından uydu takip cihazı takılarak ikinci kez dünya turuna gönderildi. ( Osman Akça - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2025
YAŞAM
Omuzlarında kritik bir yük var: Uydu cihazıyla izlenen caretta caretta Tuba ikinci dünya turuna salındı
10 Ağustos, 11:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала