Antalya'da nadir olay: Siyam ikizi caretta caretta bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yürütülen deniz kaplumbağası izleme çalışmaları sırasında, nadir görülen siyam ikizi yavru caretta caretta bulundu.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde yürütülen deniz kaplumbağası izleme çalışmaları sırasında, nadir görülen siyam ikizi yavru caretta caretta bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tespit edilen yapışık yavrular, veteriner hekim ve akademisyenler tarafından incelemeye alındı.
Antalya Manavgat’ta nadir görülen siyam ikizi yavru caretta caretta bulundu.
Tarım ve Orman Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Köprülü Kanyon Milli Parklar Şefliği sorumluluk alanındaki yuva kontrollerinde tespit edilen siyam ikizi caretta caretta yavruları veteriner hekim ve akademisyenler tarafından incelendi.
Gözlemde, siyam ikizi yavruların bel omurlarından itibaren bazı kalın bağırsaklarla birleşmiş olduğu tespit edildi. Ön kısımları iki ayrı birey gibi görünen carettaların arka bölümlerinın ise tek bir vücut yapısına sahip olduğu belirlendi.
Veteriner hekim Mehmet Yüksel, bu durumun çok nadir rastlandığını belirterek, “İlk defa karşılaştık. Röntgen ve muayenelerini yaptık. Ayrılmaları mümkün değil, yaşama şansları düşük. Doğal ortama dönemeyecekler ancak daha iyi bir yaşam sürmeleri için bakım sağlayacağız” dedi.