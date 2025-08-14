https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/rusya-ukraynanin-balistik-fuze-programini-engelledi-1098594753.html

Rusya, Ukrayna’nın balistik füze programını engelledi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Rus ordusunun ortak çabaları sonucu, Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerine saldırılar düzenlemek üzere geliştirdiği... 14.08.2025, Sputnik Türkiye

Geliştirilen füzenin menzilinin 500 ilâ 700 km olduğunu belirten FSB’nin paylaştığı haritada, füzenin menzilinde Moskova, Minsk, Vitebsk, Kaluga, Tula, Vladimir, Donetsk ve diğer kentlerin olduğu gösterildi. Söz konusu harita, Sputnik'in infografiğinde.

