Rusya, Ukrayna’nın balistik füze programını engelledi
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Rus ordusunun ortak çabaları sonucu, Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerine saldırılar düzenlemek üzere geliştirdiği... 14.08.2025, Sputnik Türkiye
multi̇medya
i̇nfografi̇k
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
rusya
ukrayna
balistik füze programı
Geliştirilen füzenin menzilinin 500 ilâ 700 km olduğunu belirten FSB’nin paylaştığı haritada, füzenin menzilinde Moskova, Minsk, Vitebsk, Kaluga, Tula, Vladimir, Donetsk ve diğer kentlerin olduğu gösterildi. Söz konusu harita, Sputnik'in infografiğinde.
rusya
ukrayna
i̇nfografi̇k, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya, ukrayna, balistik füze programı, инфографика
i̇nfografi̇k, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya, ukrayna, balistik füze programı, инфографика

Rusya, Ukrayna’nın balistik füze programını engelledi

16:42 14.08.2025
Abone ol
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Rus ordusunun ortak çabaları sonucu, Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerine saldırılar düzenlemek üzere geliştirdiği Sapsan balistik füze sistemleri üretme planlarının engellediği, bu sistemleri üreten askeri savunma işletmelerinin imha edildiği belirtildi.
Geliştirilen füzenin menzilinin 500 ilâ 700 km olduğunu belirten FSB’nin paylaştığı haritada, füzenin menzilinde Moskova, Minsk, Vitebsk, Kaluga, Tula, Vladimir, Donetsk ve diğer kentlerin olduğu gösterildi.
Söz konusu harita, Sputnik'in infografiğinde.
