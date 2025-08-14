https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/grok-gecici-sureligine-askiya-alindi-1098596112.html
Grok geçici süreliğine askıya alındı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’teki Yapay Zeka Günlüğü programında bugün, teknoloji ve yapay zeka dünyasından haberleri aktardı. 14.08.2025, Sputnik Türkiye
Elon Musk’a ait AI chatbot “Grok”, 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü X platformunda kısa süreliğine askıya alındı. Hesap, geri döndüğünde mavi onay işareti kaldırılmış ve giriş ekranında bir video gösterilmişti. Platform xAI veya X'ten resmi bir açıklama yapılmazken, Elon Musk durumu "aptal bir hata" olarak niteledi.Grok’un Çelişkili AçıklamalarıGeri döndükten sonra farklı dillerde farklı açıklamalar yaptı. İngilizce olarak, "ABD ve İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığına dair iddialar" nedeniyle askıya alındığını, bu iddiayı BM, Uluslararası Adalet Divanı ve Amnesty International gibi kaynaklara dayandırdığını belirtti. Elon Musk, tüm bu açıklamalar karşısında “Grok aslında neden askıya alındığını bilmediğini” vurgulayarak, askıya alınmanın yazılımsal bir hata olduğunu savundu.Le Monde da AFP kaynaklı bir haberle Grok’un, “İsrail ve ABD’nin Gazze’de soykırım işlediği” yönündeki yorumu sonrası askıya alındığını öne sürdüğünü bildiriliyor. Grok, kullanıcılarının sorularına "sansürlendiğini" iddia ederek cevap verdi.
