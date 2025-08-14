Ertan Aksoy: Çerçioğlu'nun kararı, toplumun siyasetçiye güvenmeme nedenine iyi bir örnek

“Böylesi bir dönemde bu durumun iki nedeni olabilir, ya iddialar ve suç büyüktür ya da haysiyet ve onur meselesidir. Türkiye siyasi tarihi Türkiye sağının CHP karşıtlığı üzerine kuruludur. CHP’nin bu kadar ağır bir baskı altında olduğu bir dönemin daha örneği yok. Partisi ağır bir baskı altındayken birisi görevine devam edip partisinden ayrılıyorsa bu iki seçenek dışında bir şey akla gelmiyor. CHP sayın Özlem Çerçioğlu’nu 34 yaşında milletvekili yapmış, ardından 16 yıl kesintisiz belediye başkanlığı görevini vermiş. Özellikle bir kadın büyükşehir belediye başkanı olması halinde sayın Kılıçdaroğlu nezaket gösterip ilk önce onun adını açıklardı. Bu kadar özenle yaklaşan bir partiyi birisi böyle bir zamanda terk ediyorsa aklıma başka seçenek gelmiyor. Bu tür vakalara bakınca toplum neden siyasetçiye güvenmiyor sorusuna Aydın büyük bir örnek olarak görünüyor.”