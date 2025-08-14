Ertan Aksoy: Çerçioğlu'nun kararı, toplumun siyasetçiye güvenmeme nedenine iyi bir örnek
15:56 14.08.2025 (güncellendi: 15:57 14.08.2025)
güçlü özgan
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu Aksoy Araştırma kurucusu Ertan Aksoy oldu. Ertan Aksoy, 23 yıldır CHP'de siyaset yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun partisinden istifa etmesini değerlendirdi.
23 yıldır CHP'de siyaset yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, üç belediye başkan yardımcısı ile partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı.
Konuyla ilgili gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtlayan Aksoy, “İstedikleri kadar belediye başkanlarını transfer etsinler, ya da kayyum atasınlar. Sandık geldiği sürece muhalefet daha kararlı hale geliyor” dedi.
Aksoy, şöyle devam etti:
“Böylesi bir dönemde bu durumun iki nedeni olabilir, ya iddialar ve suç büyüktür ya da haysiyet ve onur meselesidir. Türkiye siyasi tarihi Türkiye sağının CHP karşıtlığı üzerine kuruludur. CHP’nin bu kadar ağır bir baskı altında olduğu bir dönemin daha örneği yok. Partisi ağır bir baskı altındayken birisi görevine devam edip partisinden ayrılıyorsa bu iki seçenek dışında bir şey akla gelmiyor. CHP sayın Özlem Çerçioğlu’nu 34 yaşında milletvekili yapmış, ardından 16 yıl kesintisiz belediye başkanlığı görevini vermiş. Özellikle bir kadın büyükşehir belediye başkanı olması halinde sayın Kılıçdaroğlu nezaket gösterip ilk önce onun adını açıklardı. Bu kadar özenle yaklaşan bir partiyi birisi böyle bir zamanda terk ediyorsa aklıma başka seçenek gelmiyor. Bu tür vakalara bakınca toplum neden siyasetçiye güvenmiyor sorusuna Aydın büyük bir örnek olarak görünüyor.”
‘Bu süreç toplumun kanaatini daha da büyütecek’
“CHP 100 yıllık ve gelenekleri olan bir kurum. Ekrem Başkan’ın tutuklanmasının ardından yaptığımız ölçümlerde toplumun yüzde 58’i bu davaları siyasi olarak görüyordu şimdi bu oran 63-64’lere gelmiş durumda. Muhtemelen Aydın sürecinden sonra daha da artacak. Bütün bunlar toplumun var olan kanaatini daha da büyütecek. Bu kararı alan bir siyasetçinin ahlak eşiği konusunda netleşmiş durumdayım. Oradan bunu beklerim ama AKP’nin siyasi aklı buna nasıl izin verdi şaşırmış durumdayım”