Çorum'da atık yağ tankına düşen anne ve oğlu öldü

Çorum'da atık yağ tankına düşen anne ve oğlu öldü

Çorum Sanayi Sitesi’nde atık yağların toplandığı bir depoda anne ve oğlu hayatını kaybetti. Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Hacer Kepçe ve... 14.08.2025, Sputnik Türkiye

Çorum Sanayi Sitesi 43. Sokak’ta bulunan atık yağların toplandığı bir depoda anne ve oğlu yaşamını yitirdi.Yapılan incelemede, depo sahiplerinden 39 yaşındaki Hacer Kepçe ve 12 yaşındaki oğlu Recep Kürşat Kepçe’nin atık yağ tankına düştüğü ve hayatını kaybettiği belirlendi.Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından tanktan çıkarılan cenazeler otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

