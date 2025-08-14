https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/corumda-atik-yag-tankina-dusen-anne-ve-oglu-oldu-1098595972.html
Çorum'da atık yağ tankına düşen anne ve oğlu öldü
Çorum'da atık yağ tankına düşen anne ve oğlu öldü
Sputnik Türkiye
Çorum Sanayi Sitesi'nde atık yağların toplandığı bir depoda anne ve oğlu hayatını kaybetti. Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Hacer Kepçe ve 12 yaşındaki oğlu Recep Kürşat Kepçe'nin cansız bedenleri tanktan çıkarıldı.
Çorum Sanayi Sitesi 43. Sokak'ta bulunan atık yağların toplandığı bir depoda anne ve oğlu yaşamını yitirdi.Yapılan incelemede, depo sahiplerinden 39 yaşındaki Hacer Kepçe ve 12 yaşındaki oğlu Recep Kürşat Kepçe'nin atık yağ tankına düştüğü ve hayatını kaybettiği belirlendi.Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından tanktan çıkarılan cenazeler otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çorum'da atık yağ tankına düşen anne ve oğlu öldü
Çorum Sanayi Sitesi’nde atık yağların toplandığı bir depoda anne ve oğlu hayatını kaybetti. Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Hacer Kepçe ve 12 yaşındaki oğlu Recep Kürşat Kepçe’nin cansız bedenleri tanktan çıkarıldı.
Çorum Sanayi Sitesi 43. Sokak’ta bulunan atık yağların toplandığı bir depoda anne ve oğlu yaşamını yitirdi.
Yapılan incelemede, depo sahiplerinden 39 yaşındaki Hacer Kepçe ve 12 yaşındaki oğlu Recep Kürşat Kepçe’nin atık yağ tankına düştüğü ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından tanktan çıkarılan cenazeler otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.