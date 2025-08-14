Ceyhun Bozkurt: Örgüt 100 metrekare toprağı bile kontrol etmeyi başaramadı

Türkiye
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında, Terörsüz Türkiye'deki son gelişmeleri anlattı. 14.08.2025, Sputnik Türkiye
TBMM’de kurulan komisyonu anlatan Ceyhun Bozkurt, Terörsüz Türkiye hakkında da son bilgileri verdi. Şehit ailelerinin komisyonda dinleneceğini söyleyen Bozkurt, canlı yayında şu açıklamaları yaptı:PKK ve Öcalan'ın çağrısını hatırlatan Bozkurt, konuşmasını şöyle noktaladı:
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında, Terörsüz Türkiye'deki son gelişmeleri anlattı.
TBMM’de kurulan komisyonu anlatan Ceyhun Bozkurt, Terörsüz Türkiye hakkında da son bilgileri verdi. Şehit ailelerinin komisyonda dinleneceğini söyleyen Bozkurt, canlı yayında şu açıklamaları yaptı:
Şehit aileleri de komisyonda dinlenecek. Onların evlatları en değerli varlıklardır. Ailelerin sözü önemli, gazilerimizin de önemli. Görev alan herkesin şehadet bir adım yanında. Böyle bir coğrafyada görev yapıyorsanız bunu bilerek yaparsınız. Komisyon çalışmalarını düzenleyecek yasal düzenlemeden de bahsediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Terörsüz Türkiye sözleri önemli. 1984’ü baz alırsak Özal, Demirel-İnönü, Çiller-Karayalçın, RefahYol, Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit, DSP-MHP-ANAP, AK Parti derken 8 hükümet... Mücadele etmezseniz terörü yenemezsiniz dedik, yıllarca bunu atlattık. Örgüt silah bırakmazsa hiçbir örgüte güven olmaz. Türkiye’nin kırmızı çizgilerine halel gelmeyecek ve bir çözüm olacak. Terör örgütünün ortadan kalktığı, bir suçu olmayan militanın topluma entegre olduğu... Örgütün beslendiği emperyalist kaynakları kesmek lazım. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin güzelliklerini de keşfetmemiz lazım.
PKK ve Öcalan'ın çağrısını hatırlatan Bozkurt, konuşmasını şöyle noktaladı:
Başlangıç yıllarında örgütün sözde ‘Özgür bir avuç vatan parçası’ gibi bir sloganı vardı. 100 metrekare bile olsa o alanı kontrol etmek istediler ama başaramadılar. O yüzden bizim güvenlik güçlerimiz kahramandır. Dünyada bunun örneği çok azdır. Bir karış toprağı bile vermedik. Biz galdio ve FETÖ gibi kripto yapıların etkilerini kırdık. Türkiye’de artık birileri suikast yapamıyor. Uğur Mumcu’yu da Hrant Dink’i de gladio yaptırdı. PKK Suriye’de toprak parçası elde etti ve orayı bırakmak istemiyor. PKK derken Kandil’deki savaş baronları. Öcalan da dışarıda olsa belki farklı konuşacaktı. Dışarıda olmasını ben de istemem kimse istemez. Öcalan’ın 27 Şubat’taki açıklamasında şu ifade var: ‘Tüm gruplar silah bırakmalı ek olarak PKK kendisini feshetmeli’ Tüm gruplardan kasıt KCK’ya bağlı tüm gruplar: PKK, PYD, PÇDK, PJAK... Bunlar silah bırakmalı PKK kendisini feshetmeli dedi. Diğerleri siyaseten devam etsin demiş olabilir. Lider kadroda itirazlar oldu.
