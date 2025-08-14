Ceyhun Bozkurt: Örgüt 100 metrekare toprağı bile kontrol etmeyi başaramadı

Başlangıç yıllarında örgütün sözde ‘Özgür bir avuç vatan parçası’ gibi bir sloganı vardı. 100 metrekare bile olsa o alanı kontrol etmek istediler ama başaramadılar. O yüzden bizim güvenlik güçlerimiz kahramandır. Dünyada bunun örneği çok azdır. Bir karış toprağı bile vermedik. Biz galdio ve FETÖ gibi kripto yapıların etkilerini kırdık. Türkiye’de artık birileri suikast yapamıyor. Uğur Mumcu’yu da Hrant Dink’i de gladio yaptırdı. PKK Suriye’de toprak parçası elde etti ve orayı bırakmak istemiyor. PKK derken Kandil’deki savaş baronları. Öcalan da dışarıda olsa belki farklı konuşacaktı. Dışarıda olmasını ben de istemem kimse istemez. Öcalan’ın 27 Şubat’taki açıklamasında şu ifade var: ‘Tüm gruplar silah bırakmalı ek olarak PKK kendisini feshetmeli’ Tüm gruplardan kasıt KCK’ya bağlı tüm gruplar: PKK, PYD, PÇDK, PJAK... Bunlar silah bırakmalı PKK kendisini feshetmeli dedi. Diğerleri siyaseten devam etsin demiş olabilir. Lider kadroda itirazlar oldu.