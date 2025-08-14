AK Parti'nin kuruluş yıldönümü: '22 yıl sonra daha vahim; gece ile gündüz kadar farklı'
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
Abone ol
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen ve 22. Dönem Milletvekili Emin Şirin oldu.
CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, AK Parti’ye geçen Şehitkamil Belediye Başkanı hakkında iddiaları anlatırken, AK Parti kurucularından 22. Dönem Milletvekili Emin Şirin ise AK Parti’nin kuruluş yıldönümü vesilesiyle geçen süreci anlattı.
Eski AK Parti Milletvekili Emin Şirin, şunları söyledi:
Ben AK Parti’den istifa ettiğimde CHP’den 2 tane milletvekili transfer etmişti ve anayasayı değiştirecek çoğunluğu elde etmişti. Açık mektuptaki hususlarla partiden istifa ettim. 22 sene sonra bakıldığında durumun daha vahim olduğu görülüyor. İçeride çok ciddi mücadeleler verdim. Keşke haksız çıksaydım. Kuruluşta Sayın Erdoğan’ın yanında ekip harekete olarak başlayan partileşme sürecinden beri şu anda yanında hiç kimse yok.
'Etrafındakilerin zenginleştiği, Türkiye’yi Ortadoğu’ya mahkum edilen figür haline getirdi' diyerek iktidarı eleştiren Şirin, şu ifadeleri kullandı:
180 derece, geceyle gündüz gibi fark var. İlk kurulduğu zaman ekonomiyi düzeltecek, gelir adaletini sağlayacak, yasakları kaldıracak, demokratikleşmeyi sağlayacak, yüzünü Avrupa’ya dönecek bir parti bugün Büyük Ortadoğu Projesi’nin içinde. Hukuk devletinden tamamen uzaklaşmış, etrafında biat eden tek insanın oluştu, çok acıklı bir durum. Zamanında defalarca söz verdiği gibi doğru dürüst ekonomi yönetimiyle kişi başı geliri 30-40 bin dolara çıkartsaydı, muazzam bir fırsattı. Tam tersini yaptı. Etrafındakilerin zenginleştiği, Türkiye’yi Ortadoğu’ya mahkum edilen figür haline getirdi.
İstifa etmeme sebep olanlar ortaya çıkana kadar öyle bir çerçevede düşünürdüm; bugün de yolsuzluğu bitirecek, devletin kuruluş felsefesine dönecek, devleti tekrar inşa edecek bir siyasi oluşumu görürsem içeriden veya dışarıdan tereddütsüz desteklerim.
CHP Gaziantep Millletvekili Hasan Öztürkmen ise Şehitkamil Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçmesini şu sözlerle değerlendirdi:
Belki de henüz yeteri kadar belgelendirilmemiş olduğundan olabilir. Genel merkez yönetimine ihbarlar gitmiş olmasına karşın, genel merkezimiz ‘kesin değildir, somutlaşmamış’ diye düşünerek bu kişi hakkındaki şikayetleri ciddiye alarak partiden ihraç etmedi. Geç kalmış bir müdahale. Özlem Çerçioğlu’nun şimdiye kadar partililiğinden şüphe duyulmadı. Şikayetler ciddiye alınmamış olabilir. Bu kişiye merhaba demem. Açıkça 138 bin kişinin iradesini dolandırmış ve çalmış bir kişinin elini sıkmam.