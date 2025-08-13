Rojin Kabaiş'in babası feryat etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gideceğim
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Nizamettin Kabaiş ve Sezgin Doğantimur oldu.
27 Eylül 2024 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, soruşturma hakkındaki yeni gelişmeleri anlattı. CHP Adana İl Gençlik Kolları Yöneticisi Sezgin Doğantimur ise Adana’dan Silivri’ye süren yürüyüşleri hakkındaki bilgileri paylaştı.
'Dosyada ciddi bulgular var, parmağında kırık, sırtında darp izleri var bizzat ben gördüm' diyen Nizamettin Kabaiş şunları söyledi:
Dosya kapatılmadı ama ne yazık ki özel olarak hiçbir gün bizi çağırmadılar ve bilgi vermediler. Dosyada gizlilik kararı olduğunu söylediler, sorduklarımız ciddiye alınmıyor. Rojin sadece benim değil bütün Türkiye’nin kızıydı. Diyarbakır’dan Van’a üniversite okumak için gitti. Biz genç kızlarımızı nasıl okula göndereceğiz. 3 günlük öğrencinin başına ne geldi ona ne oldu. Kimse bunların cevabını vermiyor. Biz acı çekiyoruz. Tam 318 gündür olay netleşmedi. Dosyada ciddi bulgular var, parmağında kırık, sırtında darp izleri var bizzat ben gördüm. 2 erkeğin DNA’sı çıktı. Bunlar neden ciddiye alınmıyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmek için gideceğini söyleyen Kabaiş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Eğer intihar olsaydı o bölgede bulunurdu, 24 km uzaklıkta bulundu 18 gün boyunca her gün göl arandı. En ufak bir şeyi bile bize gösteriyorlardı. Eğer Rojin o bölgede bulunsaydı ‘intihar’ diyebilirdik. Böyle bir durum yoktu. İntihar etse neden o bölümde bulunmadı. 18 gün sonra üniversiteden 24 km uzaklıkta bulundu. Otopsiye başlamadan gördüm, suda boğulan insanın ciğerinde su olur ama su yoktu bu da dosyaya yazıldı. Gizlilik var diye açıklama yapılmıyor. İntihar diyorlar bunun sebebi nedir bilmiyorum. Son çare olarak Ankara’ya gideceğim, rica edeceğim cumhurbaşkanı ile görüşeceğim. Ben gidip ondan rica edip derdimi ona anlatacağım. 11 aya yakındır bu olay neden aydınlanmıyor diye soracağım. Bugün her şey devletin elindedir.
Dosyanın cinayetten de soruşturulduğunu açıklayan Kabaiş, konuşmasını şöyle noktaladı:
Dosyanın muhafazası için, katillerin kaçmaması için gizli tutuyoruz diyorlar. İzler bulunmuyorsa demek ki iyi çalışmıyorsunuz. Defalarca kez görüştüğüm yetkililer açıkladı. Şu anda bana ‘her iki yönde de çalışıyoruz’ dediler. İlk 2-3 ay ‘intihar’ diye ısrar ettiler. Ben de delil istedim rahat etmek için. Gece gündüz aklımızdan çıkmıyor. 3 aydan sonra bana net olarak şu cevabı verdiler: ‘Biz hem intihar hem cinayet araştırması yapıyoruz’
CHP'li gençlerin Adana'dan Silivri'ye yürüyüşü sürüyor
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için Adana’dan Silivri’ye başlatılan yürüyüş devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Adana İl Gençlik Kolları Eylem Etkinlik Komisyon Başkanı Sezgin Doğantimur yürüyüşleri hakkındaki bilgileri paylaştı. Dayanan şunları söyledi:
Başkanımızın mektubunu okuduk çok duygulandık. Bizler de birer Zeydan Karalar’ız. Zeydan başkan bu partinin içinde büyümüş bizim kır saçlı halimizdir. Biz de onun yolundan ilerliyoruz. Onun yaktığı meşaleyi biz devam ediyoruz. Onlar suçsuz yere içeri atıldı ama biz bu haksızlığa boyun eğmeyeceğiz. Yürüyüşümüz Silivri’de son bulacak ama mücadelemiz devam edecek. Ama biz Silivri’ye varana kadar başkanlarımız çıkmış olacak