Rojin Kabaiş'in babası feryat etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gideceğim

Eğer intihar olsaydı o bölgede bulunurdu, 24 km uzaklıkta bulundu 18 gün boyunca her gün göl arandı. En ufak bir şeyi bile bize gösteriyorlardı. Eğer Rojin o bölgede bulunsaydı ‘intihar’ diyebilirdik. Böyle bir durum yoktu. İntihar etse neden o bölümde bulunmadı. 18 gün sonra üniversiteden 24 km uzaklıkta bulundu. Otopsiye başlamadan gördüm, suda boğulan insanın ciğerinde su olur ama su yoktu bu da dosyaya yazıldı. Gizlilik var diye açıklama yapılmıyor. İntihar diyorlar bunun sebebi nedir bilmiyorum. Son çare olarak Ankara’ya gideceğim, rica edeceğim cumhurbaşkanı ile görüşeceğim. Ben gidip ondan rica edip derdimi ona anlatacağım. 11 aya yakındır bu olay neden aydınlanmıyor diye soracağım. Bugün her şey devletin elindedir.