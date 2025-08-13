Prof. Dr. Ünal: Zengezur Koridoru’nun işletmesinin ABD’ye verilmesi Türkiye’ye zarar verir

“9 Kasım 2020 tarihinde imzalanan üçlü mutabakat metni görmezden geliniyor. Zengezur Koridoru’nun Ermenistan topraklarından geçecek bölümünü Ermenistan Devleti kendi egemen toprakları olarak Amerikalı bir şirkete 99 yıllığına kiralıyor. Ben şunu anlamadım; Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye ile hiçbir görüşme yapmaksızın bu metni imzalamış olamaz. Ayrıca çerçeve anlaşmaların imzalanması üzerine Türk Dışişleri’nin memnuniyetini dile getiren açıklamaları var. Bundan niye ve nasıl memnunuz? Birincisi; biz Amerika gibi nereye el atarsa orayı etnik, mezhebi, dini vs. bölüp parçalayan, bunları ona-buna ‘demokratikleşme’ diye satan, kan ve göz yaşından başka bir şey getirmeyen bir devletin Suriye’deki, Irak’taki varlığından rahatsız değil miyiz? Peki bu devleti kendi elimizle doğu sınırlarımıza neden getiriyoruz? Bir tek doğumuzda yoktu bu adamlar. Amerikalı şirketin olduğu bir yere müdahale edemezsiniz. Bir de oraya Amerikan birliklerinin getirilmeyeceğinin de bir garantisi yok. Biz bunu destekleyecek miyiz? Eğer biz bunu destekleyeceksek bizim bütün dış politikamız değişti.

Türkiye kuşatılmaya doğru gidiyor ve bunun karşılığında ne aldığımız meçhul. Ermenistan ve hatta Azerbaycan’ı NATO’ya alma çabası mı bu? Dolayısıyla burada çok önemli sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz.”