Prof. Dr. Aziz Çelik: İşçi ve memur maaşlarının karşılaştırılması yerine memur maaşları iyileştirilmeli
güçlü özgan
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik oldu. Çelik, hükümetin memur ve memur emeklileri için zam teklifini ve teklifin ardından gelen tepkileri değerlendirdi.
Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8'inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde hükümetin ilk zam teklifi belli oldu. 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6, 2027 ilk 6 ay için yüzde 4 ve ikinci 6 ay için yüzde 4 zam teklif edildi.
Teklifin ardından Memur-Sen’den açıklama geldi.
Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programına konuk olan Prof. Dr. Aziz Çelik, gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtladı.
Sendikaların ortak eylemden kaçınmasının zayıflığa neden olacağını vurgulayan Aziz Çelik, şunları söyledi:
“Türkiye vizyonu dediğimiz şey hükümetin izlediği ekonomi politikasının bir parçası. Dolayısıyla teklife şaşırmadım. Sendikaların bu süreçte takınacağı tutuma bağlı olarak biraz üstüne çıkabilirler. Memur-Sen de bir eylem takvimi açıklamış ama takvimde ciddi zaaflar var. Memur-Sen diğer konfederasyonların eylem çağrısına rağmen ısrarla ayrı durmayı tercih ediyor. Özellikle iş bırakma eylemi gibi bir karar koydular ortaya. Ortak eylemden kaçınıyor, bu zayıflık olmasına neden olur. Metinde hiçbir hükümet eleştirisi yok, işveren diyor ama işverenin kim olduğu belli değil. Metinde işçi ve memuru karşı karşıya getiren bir söylem var. Ama diğer konfederasyonların bu işi ortak bir karara zorlamaya çalışmaları ve olmadığı takdirde de hepsinin iş bırakma kararı almalarının doğru olacağını düşünüyorum. Neden ortak yapılmadığı bir soru işareti. Hükümetin teklifine karşı ciddi bir tepki var. Memur-Sen’in kendi üyeleri arasında da bir tepki var.”
'İşçi ücretlerinde kamuoyunda dolaşan miktarlar söz konusu değil'
Güçlü Özgan’ın ‘Çalışma barışının riske girmesi gibi bir tablo yok mu?’ sorusunu yanıtlayan Çelik, şöyle devam etti:
“Kamuda iki ayrı statü ve sendikalaşma hattının olması zaten sorun. İşçiler çok uzun süredir sendikalıydı ve eskiden de kamu işçisinin ücreti memur ortalamasının üstündeydi. Son yıllarda memurlar sendikalaşmaya başladı o yüzden sendikal mücadeleleri daha zayıf. Elbette bir ücret dengesinin olması gerekir ama karşılaştırma yerine memurların da maaşlarının dengeli hale getirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinin vergi ve kesinti yükü memur maaşlarından farklıdır. Kamuoyunda dolaşan miktarlar söz konusu değil. Ele geçen ücret açısından baktığımızda arada önemli bir fark yok.”