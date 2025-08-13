Prof. Dr. Aziz Çelik: İşçi ve memur maaşlarının karşılaştırılması yerine memur maaşları iyileştirilmeli

“Türkiye vizyonu dediğimiz şey hükümetin izlediği ekonomi politikasının bir parçası. Dolayısıyla teklife şaşırmadım. Sendikaların bu süreçte takınacağı tutuma bağlı olarak biraz üstüne çıkabilirler. Memur-Sen de bir eylem takvimi açıklamış ama takvimde ciddi zaaflar var. Memur-Sen diğer konfederasyonların eylem çağrısına rağmen ısrarla ayrı durmayı tercih ediyor. Özellikle iş bırakma eylemi gibi bir karar koydular ortaya. Ortak eylemden kaçınıyor, bu zayıflık olmasına neden olur. Metinde hiçbir hükümet eleştirisi yok, işveren diyor ama işverenin kim olduğu belli değil. Metinde işçi ve memuru karşı karşıya getiren bir söylem var. Ama diğer konfederasyonların bu işi ortak bir karara zorlamaya çalışmaları ve olmadığı takdirde de hepsinin iş bırakma kararı almalarının doğru olacağını düşünüyorum. Neden ortak yapılmadığı bir soru işareti. Hükümetin teklifine karşı ciddi bir tepki var. Memur-Sen’in kendi üyeleri arasında da bir tepki var.”