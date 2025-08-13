Özgür Erdursun: "2026 ortasında seçim ekonomisi başlar"

2025 yılı için hedeflenen enflasyon yüzde 24, 2026 yılı için yüzde 12, 2027 yılı için tek haneli yüzde 8 olarak belirlendi. Asgari ücret ve diğer ücret artışları artık bu hedefler doğrultusunda yapılıyor. Memur sendikaları 10 bin TL taban aylığa zam, yüzde 10 refah payı ve yüzde 20 artış talep etti. 2026’nın ikinci dönemi için de taban aylığa 7 bin 500 TL zam, seyyanen artış ve yüzde 20 talep sundular. Ancak hükümet yüzde 6+6 şeklinde bir teklif verdi. Daha önce de söylediğim gibi taban aylığa zam yapılmayacak, yüzde 20+20 artış da olmayacak. Hakem heyetine gidilirse 2026’nın ilk dönemi için yüzde 7-9, ikinci dönem için yüzde 6-8, 2027’nin ilk dönemi için yüzde 5-7, ikinci dönem için ise yüzde 4-6 oranında zam çıkacaktır.

Bir öğretmen şu anda 61 bin 126 TL maaş alıyor. Sendikanın talebi önce 10 bin TL ekleyip 71 bin TL’ye çıkarmak, ardından yüzde 10 refah payıyla 78 bin TL yapmak, üzerine de yüzde 20 zamla 93 bin TL’ye ulaştırmak. Hükümet ise bu maaşı 64-65 bin TL’ye çıkarmayı teklif ediyor. Aradaki fark çok büyük. Benzer şekilde 58 bin TL maaş alan bir polis için sendika 90 bin TL talep ederken, hükümet 61-62 bin TL öneriyor. Asgari ücrete de 2026’da en fazla yüzde 20, hatta yüzde 15 zam yapılacak. Emekli maaşlarındaki artış yüzde 10-12 seviyelerinde kalacak.