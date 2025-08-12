https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/yok-sizinti-iddialarina-yanit-verdi-1098547673.html

YÖK, 'sızıntı' iddialarına yanıt verdi

YÖK, düzenli yapılan kontroller sonucunda Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne herhangi bir sızma ya da yetkisiz erişim tespit edilemediğini açıkladı. 12.08.2025, Sputnik Türkiye

Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) yönelik sızma ya da yetkisiz erişim girişi iddialarıyla ilgili YÖK'ten açıklama geldi. YÖK, bilişim sisteminde bir sızıntı olduğuna dair kendilerine şu ana kadar bildirilen bir açık olmadığını vurguladı. Bir açık söz konusu değilYükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), yapılan düzenli kontroller sonucunda Yükseköğretim Bilgi Sistemi’ne (YÖKSİS) yönelik herhangi bir sızma ya da yetkisiz erişim girişimine rastlanmadığını açıkladı. Başkanlıktan, "YÖKSİS ve veri merkezinde sızıntı ve yetkisiz erişim" iddialarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:"Yükseköğretim Kurulumuzda düzenli olarak yapmakta olduğumuz kontroller neticesinde YÖKSİS'te herhangi bir sızma veya yetkisiz erişim tespit edilmemiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kurumumuz bilişim sisteminde bir sızıntı olduğuna dair tarafımıza şu ana dek bildirilen bir açık söz konusu değildir."Her ay düzenli sistem taraması vurgusu yapıldıVeri merkezinin ve sistemlerin her ay düzenli olarak sistem taramasından geçirildiğinin altı çizilen açıklamada, "Veri güvenliği konusu kurumumuzda büyük önemle ele alınmakta, verilerin korunması için her türlü tedbir sağlanmakta ve çalışmalar yapılmaktadır. Kamuoyunun dikkatine sunarız." ifadelerine yer verildi.

