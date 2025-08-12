https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/metinerden-ucum-degerlendirmesi-1098549427.html
Metiner’den ‘Uçum’ değerlendirmesi
Metiner’den ‘Uçum’ değerlendirmesi
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Yazar Mehmet Metiner ve CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Dayanan oldu.
2025-08-12T19:25+0300
2025-08-12T19:25+0300
2025-08-12T21:13+0300
Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erken, şehirdeki yangınları ve son durumu canlı yayında aktardı. Yazılarına ara verdiğini duyuran AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner kararını ve komisyon hakkındaki düşüncelerini anlatırken; CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Dayanan ise Adana’dan Silivri’ye süren yürüyüşleri hakkındaki bilgileri paylaştı.'Çok üzgünüz. Yaralarımızı hızlıca saracağız' diyen Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek şunları söyledi:Gazeteci Mustafa Hoş'un 'gece görüşlü helikopter var mıydı?' sorusuna Erkek şu yanıtı verdi:'Kovulmuş olsam bunu rahatlıkla söylerdim'Yazar Mehmet Metiner ise, Yeni Şafak’taki bugünkü yazısında yazılarına ara verdiğini duyurdu. ‘Kovulmuş olsam bunu rahatlıkla söylerdim’ diyen Metiner, şöyle konuştu:Mehmet Uçum'un Rezan Epözdemir soruşturmasında savcıya baskı yaptığı iddialarına Mehmet Metiner şu yanıtı verdi:'İddia doğru değil' diyen Metiner, konuşmasını şöyle noktaladı:Adana'dan Silivri'ye yürüyüş sürüyorAdana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için Adana’dan Silivri’ye başlatılan yürüyüş devam ediyor. CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Dayanan yürüyüşleri hakkındaki bilgileri paylaştı. Dayanan şunları söyledi:
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Yazar Mehmet Metiner ve CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Dayanan oldu.
Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erken, şehirdeki yangınları ve son durumu canlı yayında aktardı. Yazılarına ara verdiğini duyuran AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner kararını ve komisyon hakkındaki düşüncelerini anlatırken; CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Dayanan ise Adana’dan Silivri’ye süren yürüyüşleri hakkındaki bilgileri paylaştı.
'Çok üzgünüz. Yaralarımızı hızlıca saracağız' diyen Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek şunları söyledi:
Belli bir bölgede yangın var ama kontrol altında, endişe edecek bir şey yok. Yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yok. En büyük endişemiz rüzgarın devam ediyor olması. Cuma gününe kadar rüzgar devam edecek. Olağanüstü bir gün ve gece yaşadık. 2 bin 20 kişi tahliye edildi. Bir kişi bile ağır durumda değil. Dumandan etkilendiler ama ağır durumda olan yok. Binlerce hektar ormanımızı, canlımızı kaybettik. Çok üzgünüz. Yaralarımızı hızlıca saracağız.
Gazeteci Mustafa Hoş'un 'gece görüşlü helikopter var mıydı?' sorusuna Erkek şu yanıtı verdi:
Hava karardığı zaman havadan müdahale son buldu. Sabah saatlerinde müdahale başladı. Gece boyunca yandı ama iş makineleri, itfaiye ekipleri köylüler yoğun çaba harcadı ancak havadan müdahale gece mümkün olmadı. Gece havadan müdahale olmadı. Gündüz yoğun şekilde uçak ve helikopter müdahalede bulundu ancak gece bu mümkün olmadı.
'Kovulmuş olsam bunu rahatlıkla söylerdim'
Yazar Mehmet Metiner ise, Yeni Şafak’taki bugünkü yazısında yazılarına ara verdiğini duyurdu. ‘Kovulmuş olsam bunu rahatlıkla söylerdim’ diyen Metiner, şöyle konuştu:
Okurlarımla sadece bir iç dökme yaptım, bir süreleğine ara verdim, arada yine yazmam gerekirse yazarım, Yenişafak ile yollarımı ayırmış değilim, yazarlığa veda etmiş değilim, yazmama kararı almadım, yazılarımdan dolayı sıkıntı içine girmedim. Türkiye bizim ülkemiz, Türk de Kürt de Arap da Alevi de Sünni de biziz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Bahçeli de söylüyor. Bunu söylediğim için birileri rahatsızlık duyabilir ama benim sadece kişisel fikirlerim değil. Böyle anlaşılacağı aklımın ucuna gelmezdi. Kovulmuş olsam bunu rahatlıkla söylerdim. Ne kadar ayıp ve çirkin şeyler bunlar. Kimse bana böyle bir saygısızlık yapamaz. Yenişafak benim kendi gazetem. Sahipleriyle hukukumuz var, genel yayın yönetmeni can kardeşim. Böyle bir şey olsa ben çıkarım zaten. Demek ki birileri bizim yazmamızdan rahatsızlık duyuyorlar. Biz her platformda yazmaya devam edeceğiz.
Mehmet Uçum'un Rezan Epözdemir soruşturmasında savcıya baskı yaptığı iddialarına Mehmet Metiner şu yanıtı verdi:
Tartışmayı son derece yanlış ve zararlı buluyorum. Masumiyet karinesinin ayaklar altına alınması doğru değil. Olayı bilmeden herkes hakim savcı kesiliyor. Lekelenmeme hakkına riayet edilmiyor olması son derece rahatsızlık verici. Mehmet Uçum ile fikri tartışma yaptım ama bunu kişisel bir husumete dönüştürmek, fırsat bulmuşken polemik konusu yapmak doğru değil. İnsanları itibarsızlaştırma anlayışını doğru bulmuyorum. Mehmet Uçum eğer gerçekten savcıları aramışsa bunun çok ağır bedeli olur. Siyasi bedeli de olur. Sayın Uçum’un baskı oluşturduğu kanaatinde değilim. Başsavcı bu tür baskılara papuç bırakmaz. Uçum’u polemik konusu yaparsan AK Parti’nin yargıya baskı yaptığı algısını yanlış buluyorum. Uçum’un ismi nasıl gündeme geldi anlamış değilim. Dedikodu üzerine mi bunları yapıyorlar bilmiyorum. Uçum ile başka hesapları mı var? Mehmet Uçum’un lekelenmeme hakkını savunurum.
'İddia doğru değil' diyen Metiner, konuşmasını şöyle noktaladı:
Partimizin içinde zaman zaman yanlış konuşanlar olabilir ama bunu parti içindeki çatışmaya bağlamanın anlamı yok. Gerçekten ilgili avukat arkadaş hakkında konuşmak istemem. İddiaları bilmiyorum. Sayın Uçum aramış olsa Savcılar gereğini yapıyor zaten. Sayın Uçum olunca ne oluyor yani? Olayı bilmiyoruz. Sayın Uçum’un arayıp aramadığını bilmiyoruz. Bu iddia doğru değil.
Adana'dan Silivri'ye yürüyüş sürüyor
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için Adana’dan Silivri’ye başlatılan yürüyüş devam ediyor. CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Dayanan yürüyüşleri hakkındaki bilgileri paylaştı. Dayanan şunları söyledi:
Şu anda Gülek’ten Tekir’e doğru hareket halindeyiz. Kilometreleri yürüdüğümüz için hepsini hesaplayamıyoruz. İnsanların bizi coşkuyla evlerine davet etmeleri bizi memnun ediyor. Güzel ve doğru bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Biz özgürlük ve adalet için bu yollardayız