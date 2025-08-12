Metiner’den ‘Uçum’ değerlendirmesi

Okurlarımla sadece bir iç dökme yaptım, bir süreleğine ara verdim, arada yine yazmam gerekirse yazarım, Yenişafak ile yollarımı ayırmış değilim, yazarlığa veda etmiş değilim, yazmama kararı almadım, yazılarımdan dolayı sıkıntı içine girmedim. Türkiye bizim ülkemiz, Türk de Kürt de Arap da Alevi de Sünni de biziz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Bahçeli de söylüyor. Bunu söylediğim için birileri rahatsızlık duyabilir ama benim sadece kişisel fikirlerim değil. Böyle anlaşılacağı aklımın ucuna gelmezdi. Kovulmuş olsam bunu rahatlıkla söylerdim. Ne kadar ayıp ve çirkin şeyler bunlar. Kimse bana böyle bir saygısızlık yapamaz. Yenişafak benim kendi gazetem. Sahipleriyle hukukumuz var, genel yayın yönetmeni can kardeşim. Böyle bir şey olsa ben çıkarım zaten. Demek ki birileri bizim yazmamızdan rahatsızlık duyuyorlar. Biz her platformda yazmaya devam edeceğiz.