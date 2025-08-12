Mehmet Yalçın Yılmaz, Zengezur Koridoru'nu yorumladı: İran ve Çin’i rahatsız edecek
Gazeteci Sinan Sungur: Destek verilmezse Suriye bölünür
Abone ol
Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu. Yılmaz, Zengezur Koridoru hakkındaki son bilgileri aktardı.
Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, Zengezur Koridoru hakkındaki son bilgileri anlattı
‘Karabağ savaşının ardından altılı platform önerisi sunuldu’ diyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
Güney Kafkasya’da uzun zamandır sorunlar vardı. Gürcistan’da yaşanan gelişmeleri de biliyoruz. Ermenistan, Karadağ savaşında yeteri kadar destek alamadı, Azerbaycan da zenginleşmeye başladı. Savaş sonrası yeni bir denklem ortaya çıktı. Ermenistan’da da yeni denklem var. Paşinyan’a bölgede bir badigard lazımdı o Trump oldu. Diğer türlü iktidarda kalması da imkansızdı. Bu anlaşmalara imza atması zordu. Karabağ savaşının ardından altılı platform önerisi sundu Erdoğan. Rusya-İran-Türkiye üçlüsünün yanı sıra Ermenistan-Azerbaycan ve Gürcüstan’ı katarak bir platform önerdi fakat bu gerçekleşmedi.
‘ABD’nin aldığı tavır doğrudan Çin’i rahatsız edecek boyutta’ diyen Yılmaz, şunları söyledi:
Bu koridor iki misyona sahip oldu. Birincisi enerji transferinde burada istikarar gerekiyor. Hazar kaynaklarının Hazar’dan transferi ve Batı’ya geçişi. Bir diğer misyonu da Çin’in orta kuşaktaki geçişi ve ticaret transferinde önemli rol oynuyor. Demir yolu artı deniz taşımacılığı öne çıkıyor. Hazar’dan gelecek gemiler konteynerlarla Bakü’de indirilip Zengezor üzerinden tren yoluyla Karadeniz limanına inme projesi gerçekleşecek. Trabzon, Rize ve Hopa limanları canlanacak. Burada ABD’nin aldığı tavır doğrudan Çin’i rahatsız edecek boyutta, havza itibariyle Rusya’nın ağırlığı söz konusu. Buna Rusya bir tepki verebilir doğrudan değil de dolaylı da verebilir.
‘Kazak-Türkmen enerjileri de Türkiye üzerinden daha kârlı bir şekilde geçeceğine benziyor’ ifadelerini kullanan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü.
İran bu süreçten çok daha rahatsız olacak. İran’ın Ermenistan’la sınırında ABD’nin bin civarında personeli olacak. Bu süreç İran’ı rahatsız edecek. Bu koridor Ermenistan’dan geçmek zorunda değildi, İran’dan geçebilirdi. Türkiye bunu gündeme getirdi. İran’ın tutumunda Azerbaycan’a karşı bir durum sezdik. Güney Azerbaycan üzerinden İran’ı bu durum rahatsız etti. Türkiye’nin çıkarlarına bakarsak, Avrupa’nın enerji ihtiyacında Türkiye artık çok farklı boru hatlarına sahip ve bunları depolayan ve satan ülke konumuna geçiyor. Türkiye, koridor ülkesi olmaktan ziyade enerji merkezi oluşturmak istiyor. Kazak-Türkmen enerjileri de Türkiye üzerinden daha kârlı bir şekilde geçeceğine benziyor.
‘Çin’in buna vereceği tepki ne olacak göreceğiz’ diyen Yılmaz, sözlerini şöyle noktaladı:
ABD’nin alan kiralama ve o bölgede var olma mücadelesi var. Bu tür anlaşmaları ABD seviyor. Çözümsüz ilerlemeyen süreçlere de dahil olma becerisini gösteriyor. Bu süreç nihayete ermiyordu. Riskler ve fırsatlar ışığında tanımlayabiliriz. Riskleri var. ABD’nin Çin’den gelecek malları engelleyici buton olabilir. Koridorun bir kapısı Türkiye. Burada Türkiye kazançlı olabilir. Bu Türkiye’nin rüyasıyla. Türk dünyası ile ticaretini geliştirme anlayışına sahipti. ABD de yeni gelir kapılarına fırsat açabilir. Buradaki personelinin de maliyetini çıkarmak isteyecektir. Ancak siyasal ve istikrar sonuçları olabilir mi olabilir bu da riskler hanesine yazılır. Rusya-İran ve Çin’i rahatsız edecek bir hamle. Buradan bir geçit bedeli meselesi var. Bu tür güzargahlarda Xray cihazları kullanılacak. Ne tür transferler yapılacağı kontrol altına alınacak. Çin’in buna vereceği tepki ne olacak göreceğiz.