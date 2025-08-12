Halit Yukay hadisesi: Kaza mı, cinayet mi?

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Kaza anında Halit Yukay’ın Kıvanç Tatlıtuğ’la telefonda olduğu ve görüşmenin bir anda kesildiği belirlendi. Tatlıtuğ, arkadaşına ulaşamayınca Yukay’ın babasını aradı. Kaptan C.T., olay günü saat 17.00 civarında gemisinin baş kısmında parçalar ve can simidi gördüğünü, kontrol amacıyla manevra yaptığını ancak canlı emaresi göremeyince yoluna devam ettiğini ifade etti. İncelemede, teknenin üzerindeki beyaz sürtünme izlerinin şüpheli gemiye ait olduğu tespit edildi. Kamera kayıtlarında geminin limana varışının ardından kaptan ile bir kişinin baş kısmı incelediği görüldü. Olayla ilgili ihbar yapılmadı. Taksirle ölüme neden olma şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında kaptan tutuklandı. Olayın bir kaza mı yoksa cinayet mi olduğu soruşturma sonucunda netlik kazanacak.