https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/istanbulda-barajlar-alarm-veriyor-su-miktari-yuzde-50nin-altina-indi-1098531462.html

İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Su miktarı yüzde 50'nin altına indi

İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Su miktarı yüzde 50'nin altına indi

Sputnik Türkiye

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 48.3'e düştü. 12.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-12T11:18+0300

2025-08-12T11:18+0300

2025-08-12T11:18+0300

türki̇ye

i̇stanbul

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

baraj

baraj doluluk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098531306_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ba606eca18641f4d959baf81dd0f0edc.jpg

İstanbul'a su sağlayan barajlar alarm vermeye başladı. Yeterli yağışın olmaması nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 48.3 olarak ölçüldü. Son iki haftada düştüİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye kadar yükselen barajlardaki su seviyesi, sıcak havaların da etkisiyle yüzde 50'lerin altına düştü. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 2 haftada yüzde 53,62'den bugün itibarıyla yüzde 48,3'e geriledi.Hangi barajlarda ne kadar su kaldı?Su miktarı, Ömerli'de yüzde 46,81, Darlık'ta yüzde 59,65, Elmalı'da yüzde 66,1, Terkos'ta yüzde 53,01, Alibey'de yüzde 31,53, Büyükçekmece'de yüzde 47,76, Sazlıdere'de yüzde 41,93, Istrancalar'da yüzde 28,05, Kazandere'de yüzde 34,07, Pabuçdere'de yüzde 40,91 olarak ölçüldü.Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 419,16 milyon metreküp olarak kaydedildi. Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 334,78 kilogram oldu.Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl şu ana kadar 403,72 milyon metreküp su alındı.İstanbul'a dün verilen su miktarı ise 3 milyon 489 bin metreküp olarak ölçüldü.Barajlarda geçen yıllarda doluluk oranları ne kadardı?İSKİ istatistiklerine göre, 12 Ağustos'taki baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 74,42, 2016'da yüzde 57,92, 2017'de yüzde 67,32, 2018'de yüzde 69,14, 2019'da yüzde 64,2, 2020'de yüzde 53,37, 2021'de yüzde 63,58, 2022'de yüzde 62,8, 2023'te yüzde 34,27, 2024'te yüzde 53,82 ve 2025'te yüzde 48,3 olarak kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/izmirde-barajlar-alarm-verdi-tahtali-baraji-havzasinda-inekler-otluyor-1097806026.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), baraj, baraj doluluk