CHP’li Özçağdaş: 2016’daki sahte diploma soruşturmasının sonucu belirsiz

“Türkiye bir süredir sahtecilikle karşı karşıya. Türkiye şu anda dijital güvenliği tehdit altında olan bir ülke. Vatandaşlıklar satılmış, devlet hastanelerinde sahte rapor üretilerek düzensiz göçmenlerin ülkede kalması sağlanmış, deprem bölgesinde ölmüş insanların diplomaları dahi bir başkasına satılabilir hale gelmiş. Daire başkanlarının imzaları sözde kopyalanmış. Bunlar ülkenin karşı karşıya olduğu durumu gösteriyor. Bu arada en az 300 öğretmen işe giremediği için hayatına son vermiş, çok sayıda genç bilmedikleri işlerde çalıştıkları için hayatını kaybetmiş. 3 yıl önce Hatay Milletvekili Güzelmansur bu sorunu araştırmak için önerge verdiğinde reddediliyor. 25 yıldır sınavlardaki usulsüzlükleri araştıracağız demişler ortada hiçbir şey yok. Bu söylediğini yapmayan hükümet seçimlere de mülakatı kaldırıyorum diye girmişti.”