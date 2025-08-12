CHP’li Özçağdaş: 2016’daki sahte diploma soruşturmasının sonucu belirsiz
güçlü özgan
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş oldu. Özçağdaş, 2016’daki sahte diploma soruşturmasına değindi, "Sistem hala devam ediyor" dedi.
CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, 2016’da Nabi Avcı Milli Eğitim Bakanı iken tespit edilen sahte diplomalı öğretmeler ile ilgili soru önergesi verdi. Özçağdaş, "2016 yılında tespit edilen sahte diplomalı öğretmenlerle ilgili hangi işlemler yapılmıştır?" sorusunu yöneltti.
Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programına konuk olan Özçağdaş, gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtladı.
Özçağdaş, şunları söyledi:
“Türkiye bir süredir sahtecilikle karşı karşıya. Türkiye şu anda dijital güvenliği tehdit altında olan bir ülke. Vatandaşlıklar satılmış, devlet hastanelerinde sahte rapor üretilerek düzensiz göçmenlerin ülkede kalması sağlanmış, deprem bölgesinde ölmüş insanların diplomaları dahi bir başkasına satılabilir hale gelmiş. Daire başkanlarının imzaları sözde kopyalanmış. Bunlar ülkenin karşı karşıya olduğu durumu gösteriyor. Bu arada en az 300 öğretmen işe giremediği için hayatına son vermiş, çok sayıda genç bilmedikleri işlerde çalıştıkları için hayatını kaybetmiş. 3 yıl önce Hatay Milletvekili Güzelmansur bu sorunu araştırmak için önerge verdiğinde reddediliyor. 25 yıldır sınavlardaki usulsüzlükleri araştıracağız demişler ortada hiçbir şey yok. Bu söylediğini yapmayan hükümet seçimlere de mülakatı kaldırıyorum diye girmişti.”
‘Kendi e-imzalarının kopyalanmasını bile engelleyememişler’
“2016’da Adana’da geçici mezuniyet belgesi düzenledikleri anlaşılan kişiler varmış ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş. Bu ciddiyetsiz adamlar kendi e-imzalarının kopyalanmasını engelleyememişler. Bu kriz başladığından beri BTK’dan sorumlu olan bakan ve bakan yardımcısından hiç ses çıkmıyor. Her konuda bilmiş bilmiş konuşan Yusuf Tekin’den de ses çıkmıyor. İşin sadece sonucunu anlatan İçişleri ve Adalet Bakanı konuşuyor. 2016’da diyorlar ki diğer dolandırıcılara kanmayın, biz üniversitelerin bastırdığı yerde diploma bastırıyoruz. Aradan geçmiş 9 yıl, gazeteci arkadaşlarımız diploma almak için teşebbüste bulunuyor ve sistem hala devam ediyor.”
‘Türkiye bir güvenlik kriziyle karşı karşıya’
“Recep Tayyip Erdoğan’a seslendim, kırmızı alarm ilan edin dedim. Türkiye’de bir çete yapısı yerleşmiş görünüyor ve bu çeteler sistemlerini kripto para üzerinden yapıyorlar. Demek ki sisteme bu kadar girebilenler aynı zamanda ülkenin bütün verilerini de uluslararası ekiplerle yönetiyor olabilir. Anında yalanlama konusunda çok başarılılar. Türkiye bir çürümüşlük içinde ulusal bir güvenlik kriziyle karşı karşıya”