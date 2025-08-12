Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/1098532983.html
Nesli tükenme tehlikesi altında olan dugonglar Kızıldeniz'de görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan dugonglar Kızıldeniz'de görüntülendi
Sputnik Türkiye
Nesli tükenme tehlikesi altında olan deniz inekleri Kızıldeniz'de görüntülendi. Yaklaşık 3 metre boyunda ve 400 kg ağırlığında olan bu deniz inekleri, sakin... 12.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-12T11:53+0300
2025-08-12T11:53+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
nesli tükenmekte olan hayvanlar
deniz ineği
dugong
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098531970_0:190:2963:1857_1920x0_80_0_0_42a3913ed7de23a451c07ecac8dcbdb8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098531970_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_cd56daacd23d747520d9f83fb3f8f4c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, fotoğraf, nesli tükenmekte olan hayvanlar, deniz ineği, dugong
фото, fotoğraf, fotoğraf, nesli tükenmekte olan hayvanlar, deniz ineği, dugong

Nesli tükenme tehlikesi altında olan dugonglar Kızıldeniz'de görüntülendi

11:53 12.08.2025
Abone ol
Nesli tükenme tehlikesi altında olan deniz inekleri Kızıldeniz'de görüntülendi. Yaklaşık 3 metre boyunda ve 400 kg ağırlığında olan bu deniz inekleri, sakin yapılarıyla biliniyor ve ortalama 70 yaşına kadar yaşayabiliyor.
© AA / Tahsin Ceylan

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından “nesli tükenme tehlikesi altında” olarak sınıflandırılan deniz ineği (dugong), Kızıldeniz’de objektiflere yansıdı.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından “nesli tükenme tehlikesi altında” olarak sınıflandırılan deniz ineği (dugong), Kızıldeniz’de objektiflere yansıdı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Tahsin Ceylan

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından “nesli tükenme tehlikesi altında” olarak sınıflandırılan deniz ineği (dugong), Kızıldeniz’de objektiflere yansıdı.

© AA / Tahsin Ceylan

Sakin yapısıyla dikkat çeken ve otçul memeli türleri arasında yer alan deniz inekleri, deniz ekosisteminin en önemli besin kaynaklarından olan deniz çayırlarıyla besleniyor.

Sakin yapısıyla dikkat çeken ve otçul memeli türleri arasında yer alan deniz inekleri, deniz ekosisteminin en önemli besin kaynaklarından olan deniz çayırlarıyla besleniyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Tahsin Ceylan

Sakin yapısıyla dikkat çeken ve otçul memeli türleri arasında yer alan deniz inekleri, deniz ekosisteminin en önemli besin kaynaklarından olan deniz çayırlarıyla besleniyor.

© AA / Tahsin Ceylan

Yaklaşık 3 metre uzunluğa ve 400 kilograma varan ağırlığa ulaşabilen bu dev deniz memelileri, uluslararası ticareti sınırlandırılan türler arasında yer alıyor.

Yaklaşık 3 metre uzunluğa ve 400 kilograma varan ağırlığa ulaşabilen bu dev deniz memelileri, uluslararası ticareti sınırlandırılan türler arasında yer alıyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Tahsin Ceylan

Yaklaşık 3 metre uzunluğa ve 400 kilograma varan ağırlığa ulaşabilen bu dev deniz memelileri, uluslararası ticareti sınırlandırılan türler arasında yer alıyor.

© AA / Tahsin Ceylan

Birçok ülkede yasal koruma altında olsa da, yaşam alanlarının tahrip edilmesi, balıkçılıkla bağlantılı ölümler ve yasadışı avcılık nedeniyle varlığını sürdürmekte zorlanıyor.

Birçok ülkede yasal koruma altında olsa da, yaşam alanlarının tahrip edilmesi, balıkçılıkla bağlantılı ölümler ve yasadışı avcılık nedeniyle varlığını sürdürmekte zorlanıyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Tahsin Ceylan

Birçok ülkede yasal koruma altında olsa da, yaşam alanlarının tahrip edilmesi, balıkçılıkla bağlantılı ölümler ve yasadışı avcılık nedeniyle varlığını sürdürmekte zorlanıyor.

© AA / Tahsin Ceylan

Yaklaşık 70 yılı aşan ömrü ve yavaş üreme oranıyla bilinen dugongların korunması için çeşitli ülkelerde habitat restorasyonu, koruma bölgelerinin genişletilmesi, balıkçı ağlarının izlenmesi ve farkındalık kampanyaları gibi çalışmalar yürütülüyor.

Yaklaşık 70 yılı aşan ömrü ve yavaş üreme oranıyla bilinen dugongların korunması için çeşitli ülkelerde habitat restorasyonu, koruma bölgelerinin genişletilmesi, balıkçı ağlarının izlenmesi ve farkındalık kampanyaları gibi çalışmalar yürütülüyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Tahsin Ceylan

Yaklaşık 70 yılı aşan ömrü ve yavaş üreme oranıyla bilinen dugongların korunması için çeşitli ülkelerde habitat restorasyonu, koruma bölgelerinin genişletilmesi, balıkçı ağlarının izlenmesi ve farkındalık kampanyaları gibi çalışmalar yürütülüyor.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала