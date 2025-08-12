Nesli tükenme tehlikesi altında olan dugonglar Kızıldeniz'de görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan deniz inekleri Kızıldeniz'de görüntülendi. Yaklaşık 3 metre boyunda ve 400 kg ağırlığında olan bu deniz inekleri, sakin yapılarıyla biliniyor ve ortalama 70 yaşına kadar yaşayabiliyor.