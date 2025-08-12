Türkiye
Kül bulutu Sumatra'yı sardı: Marapi Yanardağı yeniden harekete geçti
Kül bulutu Sumatra'yı sardı: Marapi Yanardağı yeniden harekete geçti
Endonezya’nın Sumatra Adası’nın batısında bulunan Marapi Yanardağı, yeniden faaliyete geçerek gökyüzüne yoğun kül bulutları püskürttü. 12.08.2025, Sputnik Türkiye
Kül bulutu Sumatra'yı sardı: Marapi Yanardağı yeniden harekete geçti

10:22 12.08.2025
Endonezya’nın Sumatra Adası’nın batısında bulunan Marapi Yanardağı, yeniden faaliyete geçerek gökyüzüne yoğun kül bulutları püskürttü.
Endonezya'da Sumatra Adası'nın batısındaki Marapi Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Patlamalar sırasında Marapi Yanardağı'nın gökyüzüne kül püskürttüğü belirtildi.

Endonezya'da Sumatra Adası'nın batısındaki Marapi Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Patlamalar sırasında Marapi Yanardağı'nın gökyüzüne kül püskürttüğü belirtildi.

Yetkililer, 3 Aralık 2023’te gerçekleşen ilk patlamadan bu yana yanardağın 450’den fazla kez patladığını açıkladı.

Yetkililer, 3 Aralık 2023’te gerçekleşen ilk patlamadan bu yana yanardağın 450’den fazla kez patladığını açıkladı.

Volkanik hareketlilik nedeniyle, krater çevresindeki 3 kilometrelik alana giriş ve her türlü faaliyet yasaklandı. Bölge halkı, patlamaların yarattığı kül yağışı ve olası lav akıntılarına karşı uyarıldı.

Volkanik hareketlilik nedeniyle, krater çevresindeki 3 kilometrelik alana giriş ve her türlü faaliyet yasaklandı. Bölge halkı, patlamaların yarattığı kül yağışı ve olası lav akıntılarına karşı uyarıldı.

Patlama sırasında gökyüzüne yayılan kül bulutları, çevredeki köylerde görüş mesafesini düşürdü ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Patlama sırasında gökyüzüne yayılan kül bulutları, çevredeki köylerde görüş mesafesini düşürdü ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yerel yetkililer, rüzgarın etkisiyle külün daha geniş alanlara yayılabileceğini belirtiyor.

Yerel yetkililer, rüzgarın etkisiyle külün daha geniş alanlara yayılabileceğini belirtiyor.

Marapi Yanardağı, Endonezya’nın en aktif volkanlarından biri olarak biliniyor. Ülke, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer aldığı için sık sık volkanik patlamalar ve depremlerle karşı karşıya kalıyor.

Marapi Yanardağı, Endonezya’nın en aktif volkanlarından biri olarak biliniyor. Ülke, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer aldığı için sık sık volkanik patlamalar ve depremlerle karşı karşıya kalıyor.

