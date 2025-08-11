Yapay zeka destekli çevre dostu sulama teknolojisi
Serhat Ayan
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programının konuğu, Karel Endüstriyel Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alper Sarıkan oldu.
Alper Sarıkan, yapay zeka destekli çevre dostu sulama teknolojisi projesinin detaylarını aktardı.
Gazeteci Serhat Ayan’ın sorularını yanıtlayan Sarıkan, şöyle konuştu:
“Türkiye’nin öncü teknoloji şirketlerinden Karel, Ar-Ge çalışmaları kapsamında yürüttüğü TÜBİTAK destekli yeni projesiyle, sürdürülebilir tarım uygulamalarına katkı sağlamayı hedefliyor. Karel’in teknoloji geliştirme yetkinlikleri doğrultusunda tasarlanan bu proje ile hem Türkiye’de hem de dünya genelinde sürdürülebilir tarım politikalarına ve iklim değişikliğiyle mücadeleye akıllı çözümler üretmesi amaçlanıyor. İklim değişikliğiyle birlikte artan kuraklıklar, tarımda daha az kaynakla daha verimli üretimi her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden Karel, yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda bu ihtiyaca yanıt verecek yeni projesini hayata geçirdi. Tarımda su ve gübre kullanımını azaltmayı hedefleyen yapay zekâ destekli akıllı tarım projesi, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına ve doğal kaynakların daha verimli kullanımına katkı sunacak.”
Su tüketimi ve atık miktarında yüzde 10’luk düşüş sağlayacak
“Proje, yaklaşık 400 hektarlık bir tarım alanında, gerçek tarla koşullarında test edilecek. Bu kapsamda, sulama ve gübreleme süreçlerini tek bir altyapı üzerinden yönetecek akıllı fertigasyon sistemi kurulacak. Uydu görüntüleri ve tarladaki IoT sensörlerinden toplanan verilerle, toprağın nem düzeyi, bitki besin ihtiyacı ve hava koşulları gibi anlık verileri analiz edilecek. Bu analiz çerçevesinde her bölgeye doğru zamanda, doğru miktarda su ve gübre uygulanacak. Böylece kaynak kullanımı optimize edilirken verimlilik artırılacak, toprak ve su kaynaklarının korunmasına katkı sağlanacak. Projenin temel hedefleri arasında üretim birimi başına su tüketiminde %10, geri dönüştürülemeyen atık miktarında ise yine %10 oranında azalma sağlamak yer alıyor. Bu sayede hem çevresel sürdürülebilirlik hem de tarımsal üretimde verimlilik aynı anda desteklenmiş olacak.”