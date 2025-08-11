Yapay zeka destekli çevre dostu sulama teknolojisi

“Proje, yaklaşık 400 hektarlık bir tarım alanında, gerçek tarla koşullarında test edilecek. Bu kapsamda, sulama ve gübreleme süreçlerini tek bir altyapı üzerinden yönetecek akıllı fertigasyon sistemi kurulacak. Uydu görüntüleri ve tarladaki IoT sensörlerinden toplanan verilerle, toprağın nem düzeyi, bitki besin ihtiyacı ve hava koşulları gibi anlık verileri analiz edilecek. Bu analiz çerçevesinde her bölgeye doğru zamanda, doğru miktarda su ve gübre uygulanacak. Böylece kaynak kullanımı optimize edilirken verimlilik artırılacak, toprak ve su kaynaklarının korunmasına katkı sağlanacak. Projenin temel hedefleri arasında üretim birimi başına su tüketiminde %10, geri dönüştürülemeyen atık miktarında ise yine %10 oranında azalma sağlamak yer alıyor. Bu sayede hem çevresel sürdürülebilirlik hem de tarımsal üretimde verimlilik aynı anda desteklenmiş olacak.”