Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan: Üçüncü iddianame e-imza çetesinin yeni suçlarını gösterecek
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan oldu. Sağkan, sahte imza ile 15 hukuk... 11.08.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, sahte e-imza skandalı kapsamında, 15 hukuk fakültesi mezuniyet belgesinin tahrif edildiğini, bunlardan 3'ünün 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden meslektaşlarına ait olduğunu söyledi.Radyo Sputnik’te gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtlayan Sağkan, çetenin özellikle vefat eden kişileri seçtiğini söyledi.Sağkan, şöyle konuştu:‘Soruşturma süreci olmasaydı barolara başvuru yapacaklardı’
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan: Üçüncü iddianame e-imza çetesinin yeni suçlarını gösterecek

16:30 11.08.2025
güçlü özgan
Güçlü Özgan
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Güçlü Özgan
Tüm yazılar
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan oldu. Sağkan, sahte imza ile 15 hukuk fakültesi mezununun kaydının değiştirilmesi skandalını değerlendirdi.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, sahte e-imza skandalı kapsamında, 15 hukuk fakültesi mezuniyet belgesinin tahrif edildiğini, bunlardan 3'ünün 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden meslektaşlarına ait olduğunu söyledi.
Radyo Sputnik’te gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtlayan Sağkan, çetenin özellikle vefat eden kişileri seçtiğini söyledi.
Sağkan, şöyle konuştu:
“Savcılık 2024 yılında bu soruşturmayı başlatmış. Yine Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir daire başkanının e-imzası üretilmek suretiyle lise diplomaları ve ehliyet sınavına ilişkin başarısız bazı sonuçların başarılı hale getirildiğine ilişkin yürütülen bir soruşturma başlatılmış. Bu arada savcılık bu süreçte ismi geçen iki servis sağlayıcısına yazı göndererek çalıştığı kurumları sormuş, soruşturmayı genişletmiş. Bazı sorunlu işlemler olduğu tespit edilerek ikinci soruşturma süreci de yürütülmüş. Bir tane de devam etmekte olan ayrı soruşturma dosyası var. Başsavcılık konunun devamını getirerek sorunlu tüm işlemlere ulaşmaya çalışıyor. Bizim yaptığımız tespitlerde Gazi Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi kayıtlarında 15 usulsüz işlem var. Bazıları maalesef depremde vefat eden meslektaşlarımızla ilgili. Bu çete özellikle vefat etmiş kişileri tercih ediyor.”

‘Soruşturma süreci olmasaydı barolara başvuru yapacaklardı’

“Bu 15 kaydı tek tek inceledik, bu kişilerden hiçbirinin henüz bir baroya başvuru yapmadığını tespit ettik. Buradan şunu anlıyoruz, bu işlemler 2024’te yapılmış ama kuvvetle muhtemel savcılığın soruşturma süreci olmasaydı bu kişiler mezuniyet belgelerini dijital diplomalara çevirerek barolara da başvuru yapacaklardı. Henüz soruşturmanın genişlemediği alanlarda karşımıza ne çıkacak bu kaygı verici bir durum. Artık dijital mecralardan uzak duramayız ama bir avukatın e-imzasına bu kadar kolay ulaşılabiliyor olması çok endişe verici. Güvenlik tedbirlerinin ciddi şekilde artırılması gerekiyor. Bunu yapanın yanına kar kalmadığını hukuk eliyle göstermek gerek.”
