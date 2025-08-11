Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan: Üçüncü iddianame e-imza çetesinin yeni suçlarını gösterecek

“Savcılık 2024 yılında bu soruşturmayı başlatmış. Yine Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir daire başkanının e-imzası üretilmek suretiyle lise diplomaları ve ehliyet sınavına ilişkin başarısız bazı sonuçların başarılı hale getirildiğine ilişkin yürütülen bir soruşturma başlatılmış. Bu arada savcılık bu süreçte ismi geçen iki servis sağlayıcısına yazı göndererek çalıştığı kurumları sormuş, soruşturmayı genişletmiş. Bazı sorunlu işlemler olduğu tespit edilerek ikinci soruşturma süreci de yürütülmüş. Bir tane de devam etmekte olan ayrı soruşturma dosyası var. Başsavcılık konunun devamını getirerek sorunlu tüm işlemlere ulaşmaya çalışıyor. Bizim yaptığımız tespitlerde Gazi Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi kayıtlarında 15 usulsüz işlem var. Bazıları maalesef depremde vefat eden meslektaşlarımızla ilgili. Bu çete özellikle vefat etmiş kişileri tercih ediyor.”