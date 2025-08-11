Okan Tüysüz: Türkiye, deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda

Balıkesir’deki depremin Marmara’daki büyük deprem beklentisiyle doğrudan bir ilişkisi yok ancak Marmara’da büyük bir depremin mutlaka yaşanacak. Osmanlı ve Bizans kayıtları birleştirildiğinde, milattan bu yana geçen 2000 yılda İstanbul’u etkileyen 300’ün üzerinde deprem yaşandı. Geçmişte olan bu olayların gelecekte olmayacağına kimsenin garanti veremez. Büyük depremlerin bugün, yarın ya da 50-100 yıl içinde olabilir. Önemli olanın bu gerçekle yaşamayı öğrenmek, en az hasar için gerekli tüm önlemleri bugünden almak ve yarın olacakmış gibi hazırlıklı olmak. Deprem dirençli bireyler, toplum ve ülke oluşturmanın zorunlu. Türkiye’de 500’ün üzerinde aktif fay bulunuyor. Depremi durdurmanın ya da önceden bilmenin mümkün değil. Esas amacın hasarı en aza indirmek olması gerekiyor.