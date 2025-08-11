https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/okan-tuysuz-turkiye-deprem-gercegiyle-yasamak-zorunda-1098503730.html
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul dahil 11 ilde hissedildi. 11.08.2025, Sputnik Türkiye
Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremi Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programında değerlendirdi.Tüysüz, Batı Anadolu’nun, Ege Denizi ve Yunanistan ile birlikte dünyanın en sık deprem görülen bölgelerinden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:Prof. Dr. Okan Tüysüz, sözlerini şöyle sürdürdü:
Okan Tüysüz: Türkiye, deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda
13:59 11.08.2025 (güncellendi: 16:40 11.08.2025)
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul dahil 11 ilde hissedildi.
Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremi Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programında değerlendirdi.
Tüysüz, Batı Anadolu’nun, Ege Denizi ve Yunanistan ile birlikte dünyanın en sık deprem görülen bölgelerinden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:
Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin Gediz’den başlayıp Sındırgı ve Gelenbe’ye kadar uzanan aktif bir fay üzerinde gerçekleşti. Geçmişte bu fayın Gediz’de 7.2, Simav’da ise 5.9 büyüklüğünde depremler üretti. Meydana gelen deprem yer bilimleri açısından sürpriz değildi. Yıkılan binalarda dereden alınmış, elenmemiş çakılların kullanılmış. Beton dayanımı düşük ve kolon-kiriş birleşimlerinde demirlerin seyrek yerleştirilmiş. Bu durumun binaları depreme dayanıksız hale getirdi. Türkiye, deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda. Meclis’in hazırladığı raporlardaki önerilerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Afet kültürünün eğitim ve tatbikatlarla toplumda yerleşmesi lazım.
Prof. Dr. Okan Tüysüz, sözlerini şöyle sürdürdü:
Balıkesir’deki depremin Marmara’daki büyük deprem beklentisiyle doğrudan bir ilişkisi yok ancak Marmara’da büyük bir depremin mutlaka yaşanacak. Osmanlı ve Bizans kayıtları birleştirildiğinde, milattan bu yana geçen 2000 yılda İstanbul’u etkileyen 300’ün üzerinde deprem yaşandı. Geçmişte olan bu olayların gelecekte olmayacağına kimsenin garanti veremez. Büyük depremlerin bugün, yarın ya da 50-100 yıl içinde olabilir. Önemli olanın bu gerçekle yaşamayı öğrenmek, en az hasar için gerekli tüm önlemleri bugünden almak ve yarın olacakmış gibi hazırlıklı olmak. Deprem dirençli bireyler, toplum ve ülke oluşturmanın zorunlu. Türkiye’de 500’ün üzerinde aktif fay bulunuyor. Depremi durdurmanın ya da önceden bilmenin mümkün değil. Esas amacın hasarı en aza indirmek olması gerekiyor.