Dutluca Köyü'nde ne oldu? Taraflar ilk kez karşı karşıya geldi, olanları anlattı
19:33 11.08.2025 (güncellendi: 19:55 11.08.2025)
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Cumhuriyet Halk Partisi Sarıçam Gençlik Kolu Başkanı Ferhat Harnuboğlu, Emekli Asker Oktay Yıldırım ve Balıkesir Burhaniye Dutluca Köyü Muhtarı Hüseyin Yılmaz oldu.
Emekli asker ve Ergenekon kumpası mağduru Oktay Yıldırım ve köylüler birbirine girdi. Oktay Yıldırım saldırıya uğradığını söyledi. İddiaların odağındaki isim Dutluca Köyü Muhtarı Hüseyin Yılmaz ve iddia sahibi Emekli Asker Oktay Yıldırım yaşananları kendi açılarından ilk kez Radyo Sputnik’ten Gazeteci Mustafa Hoş’a anlattı. CHP Sarıçam Gençlik Kolu Başkanı Ferhat Harnuboğlu da Adana’dan Silivri’ye Zeydan Karalar için başlattıkları yürüyüş hakkında bilgiler verdi.
Dutluca Köyü Muhtarı Hüseyin Yılmaz yaşananları şöyle anlattı:
İki ay önce vefat eden kişinin ailesi köyde hayır yemeği verdi. Meydanda verildi yemek. Herkes yemek yerken Oktay Bey arabasıyla geldi. Yolun kapalı olduğunu söyledim ‘tamam’ dedi. Geri döndü arka yoldan geldi, aracını bırakıp vatandaşın arasına geldi ‘bu yolu nasıl kapatırsınız?’ dedi. 1-2 saatliğine bu yolu kapatıyoruz yemekler burada yeniyor dedim. Nevzat Kaçar diye bir arkadaş ‘muhtar buna yüz verme’ dedi. Oktay Bey bu arkadaşa yumruk vurdu. Vatandaş ayaklandı. Oktay Bey silahını çekmeye beline davrandı, silah düştü gençlerden biri silahı aldı jandarmaya verdi. Aramızda daha önce mevzu olmadı. Köyde dışarıdan gelip yaşayan çok var onlarla hiç sorun olmadı. Oktay Bey daha önce evinin önündeki çöp bidonunu karşıya koydu. Bizim gençler de aynı yere koyuyor. ‘Bu çöpü kim yerine getirdi, bunu bulursam oraya gömerim’ dedi. Böyle bir tartışma oldu. Çok insan içine çıkmazdı. 150-200 kişi vardı. Herkesin içinde Nevzat Kaçar’a vurdu, hastaneden rapor aldı. Arabanın nasıl kırıldığını bilmiyoruz.
Emekli Asker Oktay Yıldırım ise şöyle konuştu:
Burada bana karşı kaynatılan bir kazan var. Daha önce bazı insanlar benim onları şikayet ettiğim bilgisini jandarmadan öğrendiklerini iddia ederek gece benim kapıma dayanmışlar. Ertesi gün güvenlik kamerasından görüp jandarmaya gittim. ‘Kışkırtma var, biz belli insanlarız, Türkiye düşmanı örgütlerin tehditlerini alıyoruz, onların yöntemleridir, önce kışkırtılar, burada böyle bir şey var’ dedim. Bunun üzerine jandarma muhtarla görüştü konunun halledildiğini söyledi. Kazan kaynatılmaya devam etti. Kimse kimseye yolu neden kapattığını söylemedi. Biz muhtarla sık görüşürüz, ‘muhtar geçelim şuradan’ dedim. Konudan ilgisiz birisi ‘sen buraya ait değilsin, bizden biri değilsin, bu köyden gideceksin’ dedi. Bu cümleler öğrenilmiş cümleler. Yaklaşık 14-15 kişi daha var dışarıdan gelip burada yaşayan. Orada bir itiş kakış oldu, oradan sonra bana saldırıldı. Kim kime nasıl vurdu bilmiyorum ama çocukların kaykaylarıyla demir sandalyelerle vurdular. Biri belimden silahımı aldı. Evime kadar 30-40 kişilik grup beni takip etti bahçe kapıma kadar zorladılar. Biri ‘haneye tecavüz olur yapmayın’ dediği için o bahçe kapısını açıp girmediler. Arabamı kazmalarla baltalarla param parça ettiler. Arabamın önünde gazi yazıyordu. Buradaki herkes kim olduğumu bilir. Birtakım çağ dışı tarikat yapılarının bize karşı ahaliyi kışkırtma işi olabilir. Ben evime geldiğimde motosikletliler evimin çevresinde silah attılar. Güvenlik görevlileri tarafından ‘buradan gitmesi daha iyi olur’ gibi telkinler edilmiş.
Adana’dan Silivri’ye Zeydan Karalar için başlattıkları yürüyüş hakkında konuşan CHP Sarıçam Gençlik Kolu Başkanı Ferhat Harnuboğlu şunları söyledi:
Zeydan Başkanımız için Cumartesi günü Adana’dan yola çıktık. Şu anda Tarsus tarafındayız arkadaşlarımızla beraber. Sabah 4’te uyanıp yarım saat içinde vaziyet alıp yola çıkıyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü de sağolsun bize eşlik ediyorlar. Saat 10-11’e kadar yürüyüşümüz sürüyor. Sonra dinleniyoruz. Güneş etkisini yitirene kadar saat 3-4 sıralarında tekrar yola çıkıyoruz. Günlük ortalama 30 km kadar yol yürüyoruz. Sabah rahat, öğleden sonra yorucu oluyor. Zeydan Başkanımız için buradan Silivri’ye kadar, tutuklu diğer belediye başkanlarımız için de yürüyoruz. Hesaplarımıza göre 40-45 gün içinde İstanbul’a varmayı planlıyoruz. 10 kişilik ekiple yürümeye devam ediyoruz. 2 adet karavanımız konaklama ihtiyacı için bize eşlik ediyor. Zeydan Başkanımızı almadan gelmeyi düşünmüyoruz.