Dutluca Köyü'nde ne oldu? Taraflar ilk kez karşı karşıya geldi, olanları anlattı

Burada bana karşı kaynatılan bir kazan var. Daha önce bazı insanlar benim onları şikayet ettiğim bilgisini jandarmadan öğrendiklerini iddia ederek gece benim kapıma dayanmışlar. Ertesi gün güvenlik kamerasından görüp jandarmaya gittim. ‘Kışkırtma var, biz belli insanlarız, Türkiye düşmanı örgütlerin tehditlerini alıyoruz, onların yöntemleridir, önce kışkırtılar, burada böyle bir şey var’ dedim. Bunun üzerine jandarma muhtarla görüştü konunun halledildiğini söyledi. Kazan kaynatılmaya devam etti. Kimse kimseye yolu neden kapattığını söylemedi. Biz muhtarla sık görüşürüz, ‘muhtar geçelim şuradan’ dedim. Konudan ilgisiz birisi ‘sen buraya ait değilsin, bizden biri değilsin, bu köyden gideceksin’ dedi. Bu cümleler öğrenilmiş cümleler. Yaklaşık 14-15 kişi daha var dışarıdan gelip burada yaşayan. Orada bir itiş kakış oldu, oradan sonra bana saldırıldı. Kim kime nasıl vurdu bilmiyorum ama çocukların kaykaylarıyla demir sandalyelerle vurdular. Biri belimden silahımı aldı. Evime kadar 30-40 kişilik grup beni takip etti bahçe kapıma kadar zorladılar. Biri ‘haneye tecavüz olur yapmayın’ dediği için o bahçe kapısını açıp girmediler. Arabamı kazmalarla baltalarla param parça ettiler. Arabamın önünde gazi yazıyordu. Buradaki herkes kim olduğumu bilir. Birtakım çağ dışı tarikat yapılarının bize karşı ahaliyi kışkırtma işi olabilir. Ben evime geldiğimde motosikletliler evimin çevresinde silah attılar. Güvenlik görevlileri tarafından ‘buradan gitmesi daha iyi olur’ gibi telkinler edilmiş.