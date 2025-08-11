Bülent Ersoy'dan playback tepkisi: Adam olun sahtekarlık yapmayın. 74 yaşındaki kadın gırtlağıyla okuyorsa dürüstlük bu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/bulent-ersoydan-playback-tepkisi-adam-olun-sahtekarlik-yapmayin-74-yasindaki-kadin-girtlagiyla-1098498993.html
Diva lakaplı ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.Bülent Ersoy, yaptığı açıklamada, playback yapan sanatçıları hedef alarak "teknolojinin arkasına sığınıp ‘okuyormuş gibi’ yaparak halkı kandıran, sahtekârlık yapan sizlere sesleniyorum" ifadelerini kullandı.Bülent Ersoy kimi hedef aldı?Yakın zamanda "çok kıymetli" olarak anılan bir sanatçının konserinde yaşananları anlatan Ersoy, "Sahnede yapmış olduğu playback gösterisinde, salonda bulunan oyuncular 'Biz playback dinlemeye gelmedik, öyle olacaktıysa kaseti koyar dinlerdik' diyerek en ön masalarını terk edip oyun salonuna geçtiler" ifadelerini kullandı. Ersoy'un bu sözlerle hedef aldığı bilinmiyor.
Diva lakaplı ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.
Bülent Ersoy, yaptığı açıklamada, playback yapan sanatçıları hedef alarak "teknolojinin arkasına sığınıp ‘okuyormuş gibi’ yaparak halkı kandıran, sahtekârlık yapan sizlere sesleniyorum" ifadelerini kullandı.
Bülent Ersoy kimi hedef aldı?
Yakın zamanda "çok kıymetli" olarak anılan bir sanatçının konserinde yaşananları anlatan Ersoy, "Sahnede yapmış olduğu playback gösterisinde, salonda bulunan oyuncular 'Biz playback dinlemeye gelmedik, öyle olacaktıysa kaseti koyar dinlerdik' diyerek en ön masalarını terk edip oyun salonuna geçtiler" ifadelerini kullandı. Ersoy'un bu sözlerle hedef aldığı bilinmiyor.