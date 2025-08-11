Gladyatörler kentinde tarihi an: Bin 900 yıllık sessizlik bozuldu

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, 'gladyatörler kenti' olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nde bin 900 yıl sonra ilk kez su aktı.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia Antik Kenti'nde 1977'den bu yana kazı çalışmaları devam ediyor.
Helenistik, Roma ve Bizans'ın yanı sıra Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri için de önem taşıyan antik kentte yeni eserler gün yüzüne çıkarılıyor, kentteki tarihi yapılar restore ediliyor.
Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Karia bölgesinin en önemli kentlerinden biri olan tarihi alanda antik dönemlerden bugüne gelen farklı yapılarda arkeolojik kazı, restorasyon ve çizim çalışması yürüttüklerini söyledi.
Özellikle Roma hamamında Geleceğe Miras Projesi kapsamında yaptıkları çalışmaların heyecan verici olduğunu belirten Söğüt, şu açıklamalarda bulundu:
"Burada kazı ve konservasyon çalışmalarımızı bitirdik. 1900 yıl öncesinde olduğu gibi aynı kanaldan suyu tekrar saldık ve havuza su akmaya başladı. Heyecan verici bir ortam oluştu. Geleceğe miras bırakmak anlamında ziyaretçilerin gezip görebilecekleri ve gezdiklerinde mutlu olacakları bir ortam oluştu."
