Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
Gladyatörler kentinde tarihi an: Bin 900 yıllık sessizlik bozuldu
Gladyatörler kentinde tarihi an: Bin 900 yıllık sessizlik bozuldu
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde bulunan Roma hamamında yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlandı. Antik kentin... 11.08.2025, Sputnik Türkiye
Gladyatörler kentinde tarihi an: Bin 900 yıllık sessizlik bozuldu

15:42 11.08.2025
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde bulunan Roma hamamında yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlandı. Antik kentin çeşmesinden tam bin 900 yıl sonra ilk kez havuza su akıtıldı.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, 'gladyatörler kenti' olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nde bin 900 yıl sonra ilk kez su aktı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, 'gladyatörler kenti' olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nde bin 900 yıl sonra ilk kez su aktı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia Antik Kenti'nde 1977'den bu yana kazı çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia Antik Kenti'nde 1977'den bu yana kazı çalışmaları devam ediyor.

Helenistik, Roma ve Bizans'ın yanı sıra Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri için de önem taşıyan antik kentte yeni eserler gün yüzüne çıkarılıyor, kentteki tarihi yapılar restore ediliyor.

Helenistik, Roma ve Bizans'ın yanı sıra Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri için de önem taşıyan antik kentte yeni eserler gün yüzüne çıkarılıyor, kentteki tarihi yapılar restore ediliyor.

Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Karia bölgesinin en önemli kentlerinden biri olan tarihi alanda antik dönemlerden bugüne gelen farklı yapılarda arkeolojik kazı, restorasyon ve çizim çalışması yürüttüklerini söyledi.

Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Karia bölgesinin en önemli kentlerinden biri olan tarihi alanda antik dönemlerden bugüne gelen farklı yapılarda arkeolojik kazı, restorasyon ve çizim çalışması yürüttüklerini söyledi.

Özellikle Roma hamamında Geleceğe Miras Projesi kapsamında yaptıkları çalışmaların heyecan verici olduğunu belirten Söğüt, şu açıklamalarda bulundu:

Özellikle Roma hamamında Geleceğe Miras Projesi kapsamında yaptıkları çalışmaların heyecan verici olduğunu belirten Söğüt, şu açıklamalarda bulundu:

"Burada kazı ve konservasyon çalışmalarımızı bitirdik. 1900 yıl öncesinde olduğu gibi aynı kanaldan suyu tekrar saldık ve havuza su akmaya başladı. Heyecan verici bir ortam oluştu. Geleceğe miras bırakmak anlamında ziyaretçilerin gezip görebilecekleri ve gezdiklerinde mutlu olacakları bir ortam oluştu."

"Burada kazı ve konservasyon çalışmalarımızı bitirdik. 1900 yıl öncesinde olduğu gibi aynı kanaldan suyu tekrar saldık ve havuza su akmaya başladı. Heyecan verici bir ortam oluştu. Geleceğe miras bırakmak anlamında ziyaretçilerin gezip görebilecekleri ve gezdiklerinde mutlu olacakları bir ortam oluştu."

