Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 şiddetindeki depremin yol açtığı yıkım görüntülendi
Dün akşam saatlerinde meydana gelen merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki depremin yol açtığı yıkım görüntülendi. Evlerinde kalmak istemeyenler, geceyi sokaklarda geçirdi.
Dün akşam saatlerinde meydana gelen merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki depremin yol açtığı yıkım görüntülendi. Evlerinde kalmak istemeyenler, geceyi sokaklarda geçirdi.
© AA / Mustafa Bikeç
Dün akşam saatlerinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
© AA / Berkan Çetin
Artçıların hala devam ettiği 6.1 şiddetindeki deprem, çevre illerden de hissedildi.
© AA / Berkan Çetin
Bazı binaları enkaza çeviren depremden tedirgin olanlar geceyi sokakta geçirdi.
© AA / Murat Seyman
Balıkesir Sındırgı merkezli depremlerin hasara neden olduğu mahalleler gündüz görüntülendi.
© AA / Berkan Çetin
Bölgede metruk binaların yanı sıra içerisinde insanların da bulunduğu birçok bina yıkıldı. Yaralılar hastaneye kaldırırken 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
© AA / Berkan Çetin
6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen bölgelerde sabah saatleri itibariyle hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Binden fazla arama kurtarma ekibi bölgeye gönderildi.
