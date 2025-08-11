Türkiye
Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 şiddetindeki depremin yol açtığı yıkım görüntülendi
Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 şiddetindeki depremin yol açtığı yıkım görüntülendi
Dün akşam saatlerinde meydana gelen merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki depremin yol açtığı yıkım görüntülendi. Evlerinde kalmak... 11.08.2025, Sputnik Türkiye
13:30 11.08.2025
Dün akşam saatlerinde meydana gelen merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki depremin yol açtığı yıkım görüntülendi. Evlerinde kalmak istemeyenler, geceyi sokaklarda geçirdi.
Dün akşam saatlerinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dün akşam saatlerinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Artçıların hala devam ettiği 6.1 şiddetindeki deprem, çevre illerden de hissedildi.

Artçıların hala devam ettiği 6.1 şiddetindeki deprem, çevre illerden de hissedildi.

Bazı binaları enkaza çeviren depremden tedirgin olanlar geceyi sokakta geçirdi.

Bazı binaları enkaza çeviren depremden tedirgin olanlar geceyi sokakta geçirdi.

Balıkesir Sındırgı merkezli depremlerin hasara neden olduğu mahalleler gündüz görüntülendi.

Balıkesir Sındırgı merkezli depremlerin hasara neden olduğu mahalleler gündüz görüntülendi.

Bölgede metruk binaların yanı sıra içerisinde insanların da bulunduğu birçok bina yıkıldı. Yaralılar hastaneye kaldırırken 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bölgede metruk binaların yanı sıra içerisinde insanların da bulunduğu birçok bina yıkıldı. Yaralılar hastaneye kaldırırken 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen bölgelerde sabah saatleri itibariyle hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Binden fazla arama kurtarma ekibi bölgeye gönderildi.

6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen bölgelerde sabah saatleri itibariyle hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Binden fazla arama kurtarma ekibi bölgeye gönderildi.

