Yeni sıcak hava dalgası geliyor: İstanbul 34, Ankara 35, İzmir 42'yi görecek

Bugün batı kesimlerden başlayarak yeni sıcak hava dalgası etkili olacak. Ülke genelinde sıcaklıklar yine mevsim normallerinin üzerinde olacak. 3 büyükşehirde... 10.08.2025, Sputnik Türkiye

Haftalardır aşırı sıcaklarla mücadele eden Türkiye'de bu hafta da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre kavurucu sıcaklar bu hafta da etkili olacak.40 derecenin üzeri görülecekTermometreler özellikle Güney Doğu Anadolu, Akdeniz ve Ege genelinde 40 derecenin üzerini gösterecek.Sağanak yağış var mı?Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu, Sinop, Eskişehir, Çankırı, Ardahan, Kars, Erzincan, Erzurum, Trabzon, Rize, Artvin'de sağanak yağış etkili olacak.MGM Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin’in batısında yağışların kuvvetli olacağı uyarısı yaptı.Bu hafta hava kaç derece olacak?Bazı bölgelerde bugün hava sıcaklıkları şöyle:- Edirne 35 derece.- Balıkesir 34 derece.- İstanbul 31 derece.- Denizli 39 derece.- İzmir 39 derece.- Adana 37 derece.- Ankara 34 derece.- Konya 33 derece.- Sinop 33 derece.- Samsun 32 derece.- Trabzon 29 derece.- Erzurum 32 derece.- Diyarbakır 40 derece.- Gaziantep 39 derece.İstanbul İçin 5 Günlük Hava DurumuMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini:

