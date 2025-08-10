https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/yeni-sicak-hava-dalgasi-geliyor-istanbul-34-ankara-35-izmir-42yi-gorecek-1098475387.html
Yeni sıcak hava dalgası geliyor: İstanbul 34, Ankara 35, İzmir 42'yi görecek
Yeni sıcak hava dalgası geliyor: İstanbul 34, Ankara 35, İzmir 42'yi görecek
Sputnik Türkiye
Bugün batı kesimlerden başlayarak yeni sıcak hava dalgası etkili olacak. Ülke genelinde sıcaklıklar yine mevsim normallerinin üzerinde olacak. 3 büyükşehirde... 10.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-10T09:38+0300
2025-08-10T09:38+0300
2025-08-10T09:38+0300
türki̇ye
ankara
i̇zmir
türkiye
hava durumu
hava durumu
bursa hava durumu
istanbul hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098143601_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_a7bce88159496facfa3bcb8640341ac3.png
Haftalardır aşırı sıcaklarla mücadele eden Türkiye'de bu hafta da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre kavurucu sıcaklar bu hafta da etkili olacak.40 derecenin üzeri görülecekTermometreler özellikle Güney Doğu Anadolu, Akdeniz ve Ege genelinde 40 derecenin üzerini gösterecek.Sağanak yağış var mı?Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu, Sinop, Eskişehir, Çankırı, Ardahan, Kars, Erzincan, Erzurum, Trabzon, Rize, Artvin'de sağanak yağış etkili olacak.MGM Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin’in batısında yağışların kuvvetli olacağı uyarısı yaptı.Bu hafta hava kaç derece olacak?Bazı bölgelerde bugün hava sıcaklıkları şöyle:- Edirne 35 derece.- Balıkesir 34 derece.- İstanbul 31 derece.- Denizli 39 derece.- İzmir 39 derece.- Adana 37 derece.- Ankara 34 derece.- Konya 33 derece.- Sinop 33 derece.- Samsun 32 derece.- Trabzon 29 derece.- Erzurum 32 derece.- Diyarbakır 40 derece.- Gaziantep 39 derece.İstanbul İçin 5 Günlük Hava DurumuMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini:
türki̇ye
ankara
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098143601_0:0:1024:769_1920x0_80_0_0_de79339b0c7c73580e74221bac844f09.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hava durumu, ankara hava durumu, izmir hava durumu, istanbul hava durumu, ankara hava durumu 10 ağustos, izmir hava durumu 10 ağustos, istanbul hava durumu 10 ağustos, ankara sıcaklık, izmir sıcaklık, istanbul sıcaklık, ankara hava sıcaklığı, izmir hava sıcaklığı, istanbul hava sıcaklığı, ankara güncel hava durumu, izmir güncel hava durumu, istanbul güncel hava durumuchatgpt’ye sor
hava durumu, ankara hava durumu, izmir hava durumu, istanbul hava durumu, ankara hava durumu 10 ağustos, izmir hava durumu 10 ağustos, istanbul hava durumu 10 ağustos, ankara sıcaklık, izmir sıcaklık, istanbul sıcaklık, ankara hava sıcaklığı, izmir hava sıcaklığı, istanbul hava sıcaklığı, ankara güncel hava durumu, izmir güncel hava durumu, istanbul güncel hava durumuchatgpt’ye sor
Yeni sıcak hava dalgası geliyor: İstanbul 34, Ankara 35, İzmir 42'yi görecek
Bugün batı kesimlerden başlayarak yeni sıcak hava dalgası etkili olacak. Ülke genelinde sıcaklıklar yine mevsim normallerinin üzerinde olacak. 3 büyükşehirde yağış ise beklenmiyor.
Haftalardır aşırı sıcaklarla mücadele eden Türkiye'de bu hafta da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre kavurucu sıcaklar bu hafta da etkili olacak.
40 derecenin üzeri görülecek
Termometreler özellikle Güney Doğu Anadolu, Akdeniz ve Ege genelinde 40 derecenin üzerini gösterecek.
Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu, Sinop, Eskişehir, Çankırı, Ardahan, Kars, Erzincan, Erzurum, Trabzon, Rize, Artvin'de sağanak yağış etkili olacak.
MGM Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin’in batısında yağışların kuvvetli olacağı uyarısı yaptı.
Bu hafta hava kaç derece olacak?
Bazı bölgelerde bugün hava sıcaklıkları şöyle:
- Edirne 35 derece.
- Balıkesir 34 derece.
- İstanbul 31 derece.
- Denizli 39 derece.
- İzmir 39 derece.
- Adana 37 derece.
- Ankara 34 derece.
- Konya 33 derece.
- Sinop 33 derece.
- Samsun 32 derece.
- Trabzon 29 derece.
- Erzurum 32 derece.
- Diyarbakır 40 derece.
- Gaziantep 39 derece.
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini:
Bugün için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. Yarın için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°
.
12 Ağustos 2025 Salı İstanbul hava durumu
Açık, Güneşli, sıcaklık 33°.
13 Ağustos 2025 Çarşamba İstanbul hava durumu Açık,
Güneşli, sıcaklık 29°.