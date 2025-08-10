Türkiye
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 ve 3.1 büyüklüğünde peş peşe deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 ve 3.1 büyüklüğünde peş peşe deprem
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasatahanesi verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.05'de 3.5 ve 18.06'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-10T18:23+0300
2025-08-10T18:27+0300
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.05'de 3.5 büyüklüğünde ve yaklaşı bir dakiak sonra 3.1 büyüklüğünde 2 deprem kaydetti.İlk depremin derinliği 10.7 kilometre ikinci depreminki 13.2 kilometre olarak ölçüldü. AFAD ise 3.5 büyüklüğündeki depremin derinliğini 9.69 kilometre olarak duyurdu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 ve 3.1 büyüklüğünde peş peşe deprem

18:23 10.08.2025 (güncellendi: 18:27 10.08.2025)
Kandilli Rasatahanesi verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.05'de 3.5 ve 18.06'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.05'de 3.5 büyüklüğünde ve yaklaşı bir dakiak sonra 3.1 büyüklüğünde 2 deprem kaydetti.
İlk depremin derinliği 10.7 kilometre ikinci depreminki 13.2 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD ise 3.5 büyüklüğündeki depremin derinliğini 9.69 kilometre olarak duyurdu.
