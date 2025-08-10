https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/balikesirin-sindirgi-ilcesinde-35-ve-31-buyuklugunde-pes-pese-deprem-1098483824.html

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 ve 3.1 büyüklüğünde peş peşe deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 ve 3.1 büyüklüğünde peş peşe deprem

Kandilli Rasatahanesi verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.05'de 3.5 ve 18.06'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.08.2025

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.05'de 3.5 büyüklüğünde ve yaklaşı bir dakiak sonra 3.1 büyüklüğünde 2 deprem kaydetti.İlk depremin derinliği 10.7 kilometre ikinci depreminki 13.2 kilometre olarak ölçüldü. AFAD ise 3.5 büyüklüğündeki depremin derinliğini 9.69 kilometre olarak duyurdu.

