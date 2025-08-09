RDIF Başkanı Dmitriyev: Bazı ülkeler Putin ve Trump’ın görüşmesini engellemeye çalışacak

Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/rdif-baskani-dmitriyev-bazi-ulkeler-putin-ve-trumpin-gorusmesini-engellemeye-calisacak-1098471092.html
Sputnik Türkiye
2025-08-09T15:25+0300
2025-08-09T15:25+0300
dünya
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
kirill dmitriyev
donald trump
nikita kruşçev
leonid brejnev
alaska
ukrayna
abd
dmitriy medvedev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/06/1095175710_0:38:705:435_1920x0_80_0_0_5ebcad05480c80273692469eae58e9d1.png
RDIF Başkanı ve Rusya Devlet Başkanının Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Ukrayna’daki çatışmanın devamını isteyen bazı ülkelerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yaklaşan görüşmeyi provokasyonlar ve dezenformasyon yoluyla engellemek üzere çaba göstereceğini belirtti.Dmitriyev yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Daha önce Trump, 15 Ağustos’ta Alaska’da Putin ile görüşmeyi umduğunu açıklamıştı. Ardından Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov da 15 Ağustos’ta Alaska’da bu görüşmenin yapılacağını doğrulamıştı.Rusya–ABD ZirvesiYuriy Uşakov, iki liderin 15 Ağustos’ta Alaska’da bir araya geleceğini duyurmuştu. Uşakov açıklamasında, görüşmede Ukrayna krizinin uzun vadeli barışçıl çözüm yollarının ele alınacağını dile getirmişti.Uşakov açıklamasında ayrıca Moskova ve Washington’un gelecek günlerde toplantının ayrıntılarını netleştireceğini ve bu sürecin kolay olmayacağını vurgulamıştı. Uşakov ek olarak bir sonraki zirvenin Rusya’da yapılabileceğini belirterek Trump’a davet iletildiğini de dile getirdi.Uşakov konuşmasında son olarak Alaska ve Arktik bölgesinde iki ülkenin ekonomik çıkarlarının kesiştiğini ve büyük projelerin hayata geçirilme potansiyelinin görüldüğünü söyleyerek görüşme yerinin seçimi hususunu yorumlamıştı.Putin Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/dis-politika-uzmani-oralli-bolgesel-aktorlerin-uzlasmamasi-abdnin-zengezur-koridoruna-mudahale-1098470126.html
alaska
ukrayna
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
15:25 09.08.2025
Kirill Dmitriyev
Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2025
© Sputnik / Михаил Климентьев
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, bazı ülkelerin Putin–Trump görüşmesini provokasyon ve dezenformasyonla engellemeye çalışacağını söyledi.
RDIF Başkanı ve Rusya Devlet Başkanının Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Ukrayna’daki çatışmanın devamını isteyen bazı ülkelerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yaklaşan görüşmeyi provokasyonlar ve dezenformasyon yoluyla engellemek üzere çaba göstereceğini belirtti.
Dmitriyev yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:
Şüphesiz, çatışmayı uzatmaya yatırım yapan bazı ülkeler, Devlet Başkanı Putin ile Başkan Trump arasında planlanan görüşmeyi sabote etmek için (provokasyonlar ve dezenformasyon yoluyla) muazzam çabalar gösterecektir
Daha önce Trump, 15 Ağustos’ta Alaska’da Putin ile görüşmeyi umduğunu açıklamıştı. Ardından Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov da 15 Ağustos’ta Alaska’da bu görüşmenin yapılacağını doğrulamıştı.

Rusya–ABD Zirvesi

Yuriy Uşakov, iki liderin 15 Ağustos’ta Alaska’da bir araya geleceğini duyurmuştu. Uşakov açıklamasında, görüşmede Ukrayna krizinin uzun vadeli barışçıl çözüm yollarının ele alınacağını dile getirmişti.
Uşakov açıklamasında ayrıca Moskova ve Washington’un gelecek günlerde toplantının ayrıntılarını netleştireceğini ve bu sürecin kolay olmayacağını vurgulamıştı. Uşakov ek olarak bir sonraki zirvenin Rusya’da yapılabileceğini belirterek Trump’a davet iletildiğini de dile getirdi.
Uşakov konuşmasında son olarak Alaska ve Arktik bölgesinde iki ülkenin ekonomik çıkarlarının kesiştiğini ve büyük projelerin hayata geçirilme potansiyelinin görüldüğünü söyleyerek görüşme yerinin seçimi hususunu yorumlamıştı.

Putin Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska’yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak. ABD’yi Nikita Kruşçev, Leonid Brejnev, Mihail Gorbaçov, Boris Yeltsin ve Dmitriy Medvedev ziyaret etmişti, ancak hiçbiri bu Alaska'ya gitmemişti. Putin'in ABD’yi son ziyareti on yıl önce Eylül 2015’te gerçekleşmişti. O dönemde Putin, BM Genel Kurulu oturumunda konuşma yapmıştı.
Alaska, Amerika’nın en kuzeydeki ve en büyük eyaleti. 1732’de Rus keşif ekibi tarafından keşfedilen Alaska, 1867’de Rus İmparatorluğu tarafından ABD’ye satılmıştı.
Alaska ile Çukotka arasındaki Bering Boğazı mesafesi 86 kilometredir; sınırın geçtiği Ratmanov ve Kruzenshtern adaları arasındaki mesafe ise 4 kilometreden azdır.
Alaska Vali Mike Dunleavy, eyaletin görüşmeyi ağırlamaya hazır olduğunu, coğrafyası ve tarihi nedeniyle bu etkinlik için uygun bir yer olduğunu söyledi.
Zirvenin Anchorage kentinde yapılması bekleniyor.
