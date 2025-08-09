https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/rdif-baskani-dmitriyev-bazi-ulkeler-putin-ve-trumpin-gorusmesini-engellemeye-calisacak-1098471092.html

RDIF Başkanı Dmitriyev: Bazı ülkeler Putin ve Trump’ın görüşmesini engellemeye çalışacak

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, bazı ülkelerin Putin–Trump görüşmesini provokasyon ve dezenformasyonla engellemeye çalışacağını söyledi. 09.08.2025, Sputnik Türkiye

RDIF Başkanı ve Rusya Devlet Başkanının Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Ukrayna’daki çatışmanın devamını isteyen bazı ülkelerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yaklaşan görüşmeyi provokasyonlar ve dezenformasyon yoluyla engellemek üzere çaba göstereceğini belirtti.Dmitriyev yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Daha önce Trump, 15 Ağustos’ta Alaska’da Putin ile görüşmeyi umduğunu açıklamıştı. Ardından Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov da 15 Ağustos’ta Alaska’da bu görüşmenin yapılacağını doğrulamıştı.Rusya–ABD ZirvesiYuriy Uşakov, iki liderin 15 Ağustos’ta Alaska’da bir araya geleceğini duyurmuştu. Uşakov açıklamasında, görüşmede Ukrayna krizinin uzun vadeli barışçıl çözüm yollarının ele alınacağını dile getirmişti.Uşakov açıklamasında ayrıca Moskova ve Washington’un gelecek günlerde toplantının ayrıntılarını netleştireceğini ve bu sürecin kolay olmayacağını vurgulamıştı. Uşakov ek olarak bir sonraki zirvenin Rusya’da yapılabileceğini belirterek Trump’a davet iletildiğini de dile getirdi.Uşakov konuşmasında son olarak Alaska ve Arktik bölgesinde iki ülkenin ekonomik çıkarlarının kesiştiğini ve büyük projelerin hayata geçirilme potansiyelinin görüldüğünü söyleyerek görüşme yerinin seçimi hususunu yorumlamıştı.Putin Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak

SON HABERLER

