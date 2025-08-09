https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/halic-metro-koprusunden-denize-dusen-kisinin-cansiz-bedeni-bulundu-1098466942.html

Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişinin cansız bedeni bulundu

Beyoğlu'ndaki Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişinin cansız bedeni, Sahil Güvenlik ekiplerince bulundu. 09.08.2025

Beyoğlu’nda bulunan Haliç Metro Köprüsü’nde dün akşam saatlerinde bir kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü. Durumu gören vatandaşlar, olayı hemen polis ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış ekibi, gece boyunca denizde arama yaptı.Yapılan çalışmaların ardından denize düşen erkeğin cansız bedeni bulundu. Ceset, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

