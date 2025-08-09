Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/halic-metro-koprusunden-denize-dusen-kisinin-cansiz-bedeni-bulundu-1098466942.html
Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişinin cansız bedeni bulundu
Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişinin cansız bedeni bulundu
Sputnik Türkiye
Beyoğlu'ndaki Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişinin cansız bedeni, Sahil Güvenlik ekiplerince bulundu. 09.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-09T12:04+0300
2025-08-09T12:04+0300
türki̇ye
sahil güvenlik
sahil güvenlik komutanlığı
haliç metro köprüsü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/09/1098466625_0:49:955:586_1920x0_80_0_0_c1a8a31ebc8379b1142a7d5758db9c9a.jpg
Beyoğlu’nda bulunan Haliç Metro Köprüsü’nde dün akşam saatlerinde bir kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü. Durumu gören vatandaşlar, olayı hemen polis ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış ekibi, gece boyunca denizde arama yaptı.Yapılan çalışmaların ardından denize düşen erkeğin cansız bedeni bulundu. Ceset, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/09/1098466625_54:0:902:636_1920x0_80_0_0_412b177e66e370d27e27108af33108cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sahil güvenlik, sahil güvenlik komutanlığı, haliç metro köprüsü
sahil güvenlik, sahil güvenlik komutanlığı, haliç metro köprüsü

Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişinin cansız bedeni bulundu

12:04 09.08.2025
© AAHaliç Metro Köprüsü
Haliç Metro Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2025
© AA
Abone ol
Beyoğlu'ndaki Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişinin cansız bedeni, Sahil Güvenlik ekiplerince bulundu.
Beyoğlu’nda bulunan Haliç Metro Köprüsü’nde dün akşam saatlerinde bir kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü. Durumu gören vatandaşlar, olayı hemen polis ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış ekibi, gece boyunca denizde arama yaptı.
Yapılan çalışmaların ardından denize düşen erkeğin cansız bedeni bulundu. Ceset, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала